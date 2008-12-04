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Güney'e örgüt üyeliği soruşturması

Ergenekon Davasının kara kutusu Tuncay Güney, örgüt üyeliğinden soruşturuluyor.

04 Aralık 2008 02:00

7 yıl önce polise verdiği ifadede "Ergenekon" örgütünden söz eden, daha sonra kaçtığı Kanada'da haham olarak yaşadığını söyleyen Tuncay Güney'in Ergenekon örgütüne üyeliği araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ergenekon Davası'nın görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, Tuncay Güney ile ilgili olarak terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

MİT tarafından hazırlandığı belirtilen ve savcılık tarafından mahkemeye bazı isimlerin üstleri karalanarak sunulan şemaya ilişkin, mahkeme tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na sorulan, ismi karalanan kişiler hakkında soruşturma olup olmadığına ilişkin yazıya cevap verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin ismini vermeden, bir kısım kişiler hakkında soruşturmanın gizli olarak yürütüldüğünü bildirdi.

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