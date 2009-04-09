'Güney'e değil bana işkence yapıldı'

'Bana yapılan işkence Güney'e izlettirildi'

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Ümit Oğuztan, bugünkü (9 Nisan 2009) duruşma sırasında avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "MİT tarafından gönderildiği öne sürülen ve mahkemenin bilirkişiye çözümünü yaptırdığı ses CD'sinde işkence yapılan kişinin Tuncay Güney değil, kendisi olduğu" iddiasında bulundu.Oğuztan, açıklamasında, "Gazetelerde yayınlanan sorgu seslerinde işkence yapılan kişi benim. Bana yapılan işkence Tuncay Güney'e izlettirilerek korku ve sorgucuların her istediklerini kabul ettirebilmeleri sağlanmıştır. Tuncay Güney'e psikolojik baskı uygulanmış, birkaç tokat atılmışsa da fiziki olarak sistemli bir işkence yapılmamıştır. Yapılmasına gerek kalmamıştır. Mülakatında yer alan söylemleri ve rahatlığı kanıttır" görüşüne yer verdi.