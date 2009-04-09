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'Güney'e değil bana işkence yapıldı'

Ergenekon davasının tuutuklu sanıklarından Ümit Oğuztan, MİT'in gönderdiği işkence CD'sinin kendisine ait olduğunu söyledi.

09 Nisan 2009 03:00

Ergenekon davasının tuutuklu sanıklarından Ümit Oğuztan, MİT'in gönderdiği işkence CD'sinin kendisine ait olduğunu söyledi.

Tuncay Güney'in işkenceyle ifadesi alınmış
Güney'i sorgulayan polislere inceleme
Gazetecilerden 'işkence CD'sindeki ifadelere tepki
MİT-Güney görüşmesi avukatlarda
Tuncay Güney banka kuracak


Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Ümit Oğuztan, bugünkü (9 Nisan 2009) duruşma sırasında avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "MİT tarafından gönderildiği öne sürülen ve mahkemenin bilirkişiye çözümünü yaptırdığı ses CD'sinde işkence yapılan kişinin Tuncay Güney değil, kendisi olduğu" iddiasında bulundu.

'Bana yapılan işkence Güney'e izlettirildi'

Oğuztan, açıklamasında, "Gazetelerde yayınlanan sorgu seslerinde işkence yapılan kişi benim. Bana yapılan işkence Tuncay Güney'e izlettirilerek korku ve sorgucuların her istediklerini kabul ettirebilmeleri sağlanmıştır. Tuncay Güney'e psikolojik baskı uygulanmış, birkaç tokat atılmışsa da fiziki olarak sistemli bir işkence yapılmamıştır. Yapılmasına gerek kalmamıştır. Mülakatında yer alan söylemleri ve rahatlığı kanıttır" görüşüne yer verdi.

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