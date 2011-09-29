Güneydoğu'dan BDP'nin dönüşüne onay

T24 - BDP'li milletvekillerinin, boykot ettikleri Meclis çalışmalarına 1 Ekim'de katılacağının açıklanması, Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, BDP’nin Meclis’e dönüş kararının, son günlerde artan çatışma, saldırılarmla tansiyonun düşmesine olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, BDP’ nin meclise dönmesinin Kürt sorununun siyasal zeminde çözülmesine büyük katkı sağlayacağını belirtirken, Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar, BDP’nin bazı konularda boykot için haklı olmasına rağmen, parlamento zeminini kullanması anlamında Meclis’e dönüşün olumlu olduğunu söyledi.

Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, BDP’nin Meclis’e dönmesinin Türkiye ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesine olumlu katkı sağlacağını ifade ederken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Halit Advan, 2.5 milyon oy almış bir parti olmadan yapılacak olan yeni bir anayasanın bir ayağının eksik olacağını bu nedenle dönüşün önemli olduğunu söyledi.

Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Raif Türk de, kararı gecikmiş de olsa önemli olduğunu belirterek, "Kürt sorunu çözülecekse Meclis’te çözülecektir" dedi. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ise, dönüş kararını olumlu bulduklarını ve BDP’ye oy veren, vermeyen herkesin bunu beklediğini ifade ederek, bundan sonra BDP’ye PKK tarafından sorunun çözümü konusunda insiyatif verilmesi gerektiğini savundu.





Bölgede rahatlama var

BDP’nin, dün Diyarbakır’daki grup toplantısında aldığı karar ile 1 Ekim’den itibaren Meclis çalışmalarına katılacağını açıklaması, bölgede büyük bir rahatlama yarattı. 12 Haziran seçimlerinden sonra tutuklu 5 milletvekilinin bırakılmaması ve Hatip Dicle’nin Milletvekilliğinin düşürülmesini protesto ederek Meclis’i boykot eden BDP’nin bu kararı, bölgedeki STK ve siyasi parti temsilcilerince olumlu karşılandı. Bölgedeki STK ve Siyasi parti temsilcilerinin BDP’nin meclise dönüş kararı ile ilgili görüşleri şöyle:

Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı): BDP’nin Meclis’e dönüş kararı alması Kürt sorununun siyasal zeminde çözülmesi için büyük katkı sağlayacaktır. Yeni anayasanın hazırlanacağı bir dönemde, şiddet ve çatışmaların düşmesine de büyük katkı sağlayacaktır bu geri dönüş. BDP, AKP’nin bütün olumsuz çabalarına rağmen geri dönüş kararını kendisi almıştır. Demokrasi içerisinde sorunları çözmek yerine, şiddet ve çatışma ile bu sorunu çözmek isteyenlerin oyununu bu geri dönüş bozmuştur. BDP’nin geri dönüşü artan tansiyonun düşürülmesi anlamında da olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Emin Aktar (Diyarbakır Barosu Başkanı): BDP’nin Meclis’e dönüş kararı almasını yararlı ve olumlu değerlendiriyorum, istediğimiz buydu. BDP geri adım attı havası yaratmamak lazım. Bu süreçte parlamentoda BDP’ye ihtiyaç var. BDP’nin 5 milletvekilinin tutuklu olması, bir milletvekilliğinin düşürülmesi ve BDP’lilere yönelik yapılan operasyonlar mağduriyet yarattı. BDP’nin boykot konusunda haklılığı var ama, sonuçta parlamento zemininin kullanılması için geri dönmesi gerekiyordu. BDP’nin tepkisi ve boykotunun yeterince anlaşıldığını düşünüyorum. Bundan sonra yeni anayasa çalışmalarında yer alacak olmasını çok önemsiyoruz. Geri dönüşün bölgedeki tansiyonun düşürülmesinde de yararlı olacağını düşünüyorum. Siyaset kanalı işlerse şiddetin dozajı düşecektir. Sonuçta sorunlarımızı tartışmak ve çözüm bulmanın yeri parlamentodur.

Şahismail Bedirhanoğlu(Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı): Daha önce de hem bireysel olarak hem de STK’lar olarak yaptığımız açıklamada, BDP’nin Meclis’e dönmesinin gerekliliğine sürekli vurgu yaptık. BDP’nin yeni anayasa çalışmalarına katılmasının ve demokratik siyaset zemininin parlamento olduğunu, bunun için BDP’nin meclise geri dönmesini talep etmiştik. Bu konuda hem BDP hem de DTK çevresinde taleplerimiz değerlendirildi. BDP’nin geri dönüş açıklaması, önümüzdeki dönemde hem Türkiye hem de bölgemizde artan tansiyonun düşmesine olumlu katkı sağlayacaktır. Daha önce kesilmiş müzakere ve görüşmelerin yeniden başlamasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Belki bu bölgede bir çatışmasızlık ortamına vesile olabilir. Neresinden bakarsanız bakın BDP çok olumlu bir adım atmıştır" dedi.