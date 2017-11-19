Güneydoğu’dan Bankalar Birliği’ne “Limitlerimiz kısıtlanıyor” raporu

Diyarbakır’da iki yıl önceki +ordu operasyonlarından sonra finansa erişmede ciddi sorunlar yaşadıklarını açıklayan Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD), Türkiye Bankaları Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’a bir rapor sundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Diyarbakır’da bankaların genel müdürleri ile dün yapılan toplantıya katılan iş dünyasının temsicileri, finansa erişmede yaşadıkları sorunları dile getirdikten sonra Türkiye Bankaları Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’a bir rapor sundu. Raporda “eksperin, malı değerinin altında gösterdiğine” dikkat çekilirken, kent merkezlerinde gayrimenkul ipoteklerinde marj uygulanmaması talep edildi. Raporda, yer alan tespit ve öneriler şöyle sıralandı:

-KGF garantili kullanmış olduğumuz kredilerde, bankaların sermaye yeterlik rasyolarına pozitif katkı sağılmasına rağmen firmaların kredi fiyatlamalarında olumlu bir yansıması olmadı. KGF teminatlı, işletme ve yatırım kredilerinde ödemesiz dönem ve 60 ay vade avantajı tabana yaygın kullandırılmadığı kanaatindeyiz.

- Bankaların genelde satış ve performans ekiplerinin firma ziyaretlerini yaptığı ancak kredi karar vericilerin kenti yeterince tanımadığı yönünde kanaatimiz oluşmuştur.Kentin kredi karar vericileri tarafından ziyaret edilmesi ekonomik ve sosyal hayatın dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğuna tanıklık edilmesi kurum ve firma iletişimlerini güçlendireceği finansalların daha sağlıklı değerlendirilmesine de katkı sağlayacaktır.

- Hızlı büyüyen ancak kalkınmada ülke ortalamasının altında kalan ilimiz çok ortaklı oluşumlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak böyle oluşumlar içerisinde ortak olarak yer almamız durumunda hiç ticari bağımızın bulunmadığı firmaların kefalet ve mali tabloları mevcut kredilerimiz ile grup ilişkisine bağlanmaktadır. Asli faaliyetimiz ile ilgili limitlerimiz ve hareket kabiliyetimiz kısıtlanmaktadır. Bankalar kanunu gereği yapmak zorunda olduğunuz tarafımızdan bilinmektedir. Ancak konuyla ilgili sizlerin girişimi ile destek beklemekteyiz.

-Bölge müdürlüklerinin Adana veya Gaziantep’ten değil Diyarbakır’dan yürütülmesi kentin ve bölgenin yerel dinamiklerinin daha net anlaşılmasına ve süreçlerin daha hızlı işlemesine katkı sağlayacaktır.

-Bankalarımızın sosyal sorumluluk projelerini desteklediğini biliyor ve takdir ediyoruz. Bu bağlamda genç nüfusun yüksek olduğu ilimizde istihdama katkı sunmak için çağrı merkezlerinin ilimizde kurulması için desteklerinizi rica ederiz.

- Kalkınma Bankası nakit kredilerin teminatı için diğer bankalardan teminat mektubu talep etmektedir. Bizlerde diğer bankalardan mektup alırken maddi teminat vermekteyiz. Dolayısı ile hem finansal gideri artırmaktayız hem de bir banka ilişkisini ikiye çıkartmaktayız. Kalkınma Bankasının kredilerinin teminatına tarafımızdan vereceğimiz gayrimenkul ipoteğinin kabul edilmesini talep ediyoruz.

- İlimizdeki son yıllarda yaşanan toplumsal olayların etkisi ile takipteki alacakların tahsilat hızı yavaşlatmıştır. İş dünyası olarak sizden talebimiz takipte bulunan banka alacaklarının sıfır faizli olarak defaten kapatılması ya da ödeme gücüyle orantılı olarak yine sıfır faizli olarak yapılandırılmasına imkân sağlanmasıdır. Bu kentimizin takipteki alacak oranını düşüreceği gibi bankalara da hızlı tahsilât imkanı verecektir.