Güneydoğu'daki operasyonlar yüzünden 355 bin kişi göç etti

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bölgedeki operasyonlar nedeniyle Sur, Cizre, Silopi ve Güneydoğu'nun başka ilçelerinden Türkiye'nin değişik illerine 355 bin kişinin göç ettiğini söyledi. "Sağlık Bakanı olarak 355 bin vatandaşıma tek tek ulaştım" diyen Müezzinoğlu, "Kendilerine, yeni adresi nedir, buradaki hamile anne doğumunu nerede takip edecek, diyaliz hastası nereden tedavi alacak, kanser tedavisi gören vatandaşımız yeni adresinde bu hizmeti alabilecek mi diye soruyoruz" dedi.

DHA’nın haberine göre, seçim bölgesi Bursa'ya giden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Karacabey ilçesi Burak Gold Düğün Salonu'nda parti üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Müezzinoğlu, kendisine savaş bakanı diyen muhalefet partilerini eleştirdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de örgütün farklı bir yüzünü gördüklerinin altını çizen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, örgütün eylemler yaparak ülkede kaos oluşturduğunu söyledi.

Cizre'de Silopi'de Sur'da sokağa çıkma yasakları ilan edilerek terör örgütünün eylemlerine son verileceğinin altını çizen Müezzinoğlu, operasyon esnasında masum vatandaşların da zarar görmemesi için yoğun çaba gösterdiklerine dikkat çekti.

"Kazdıkları çukurluklara onları gömeceğiz"

Konuşmasında Müezzinoğlu, "Onları o kazdıkları çukurluklara gömeceğiz" dedi. 'Terör' saldırıları nedeniyle bölgeden sağlık görevlilerinin çekilme konusunun gündeme getirilmeye çalışıldığını da belirten Müezzinoğlu, "Böyle bir düşünce bu millete ihanettir. Biz Çanakkale'de tıbbiye son sınıf öğrencilerini bu millet için, bu bayrak için şehit vermiş bir milletiz. Bu ülkenin her köşesinde sağlık çalışanı olacaktır. Bu ülkenin her köşesine 112 hizmetleri gidecektir. Dolayısıyla biz bu ülkeye ihanet edenlerin karşısında dimdik duracağız" diye konuştu.

"Duruşumuzun savaş bakanlığı olarak algılanmasından onur duyarım"

Sağlık Bakanı olarak "terör örgütü" yandaşlarının hedefi haline geldiğini söyleyen Müezzinoğlu, "Bana diyorlar ki sen savaş bakanı gibi konuşamazsın. Silvan'da Aile Sağlık Merkezimizi işgal edenleri, oradan bayrağı indirenleri yok etmek savaş bakanlığı ise, evet ben bayrak için o mücadeleyi vereceğim. Bu konuda HDP ile bu anlamda mücadelemizde bir sorun yok. Onların kimin borazanlığını yaptığı biliniyor. Ama bana 'savaş bakanı' diye hitap eden ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili milletvekili" dedi.

"355 bin kişi göç etti"

Operasyonlar neticesinde Sur, Cizre, Silopi ve Güneydoğu'nun başka ilçelerinden Türkiye'nin değişik illerine 355 bin kişinin göç ettiğini söyleyen Müezzinoğlu, "Şu ana kadar 355 bin vatandaşımız evlerinden farklı yerlere gitmiş. Sağlık Bakanı olarak 355 bin vatandaşıma tek tek ulaştım. Yeni adresi nedir, buradaki hamile anne doğumunu nerede takip edecek, diyaliz hastası nereden tedavi alacak, kanser tedavisi gören vatandaşımız yeni adresinde bu hizmeti alabilecek mi diye soruyoruz. Bu vatandaşlar benim vatandaşım. Sağlık Bakanı olarak onların ertesi günü yanlarında yok isem bunun hesabını bana sorun. Ama teröristin bu millete ödediği bedeli de teröriste soracaksın" diye konuştu.