Güneydoğu'daki 100 bin kişiye kamuda iş verilecek

Başbakan Davutoğlu’nun açıkladığı ‘Birlik, Huzur ve Demokrasi Süreci’ çerçevesinde, Doğu ve Güneydoğu’da özellikle gençlerden oluşan 100 bin kişiye kamuda iş verilmesi planlanıyor.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, adını “Birlik, Huzur ve Demokrasi Süreci” olarak açıkladığı Terörle Mücadele ve Rehabilitasyon Eylem Planı’nda, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ekonominin canlandırılması, hayatın normalleştirilmesi ve devlet-vatandaş bağının güçlendirilmesine ilişkin dikkat çekici düzenlemeler yer alıyor. Önce 100’e, ardından 61 maddeye düşürülerek sadeleştirilen plan dinamik bir yapıda olacak. Böylece plana, ihtiyaca göre ekleme ve çıkarma yapılabilecek. Planın gerçekleşmesini Başbakan Davutoğlu ve Bakanlar Kurulu takip edecek.



Koordinasyon KDGM’de



Bakanlıkların ve ilgili kurumların üzerinde çalıştığı planın koordinatörü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı (KDGM) Muhammed Dervişoğlu oldu. Plandaki maddelerin ne kadarının uygulamaya girdiği, Bakanlar Kurulu toplantılarında gündeme gelecek. Bakanlar ve ilgili kurumlar Başbakan Davutoğlu’na bilgi verecek. Plana eklenecek yeni maddeler, öneriler veya plandan çıkarılacak maddelerin koordinasyonunu sağlayacak olan Dervişoğlu, gerektiğinde Bakanlar Kurulu toplantılarına katılacak.



Gizli maddeler



Planın bazı maddeleri kamuoyuna açıklanmayacak, gizli yürütülecek. Her bakanlık kendi faaliyet alanını düzenleyip bununla ilgili açıklama yapma yetkisine sahip olacak.



Sivil bakış



Plan, sivil ve demokratik bir bakış açısıyla hazırlandı. Ancak askeri tedbirler de yer alıyor. Terörle mücadele eden polis ve askerin teknik ihtiyaçlarından ekonomik ve sosyal tedbirlere kadar her detay düşünüldü. Diyanet’ten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, çok çeşitli kurumlar sürecin içinde olacak.



Arazi çalışmaları



Saha elemanları araziye çıkıp çalışmalara başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın geliştireceği projelerle, bölge halkının kazanılması, devlet-millet bağının güçlendirilmesi, suça ve teröre sürüklenen çocukların rehabilite edilerek topluma kazandırılması amaçlanıyor.



Gençlere kamuda istihdam



Planın en önemli ayaklarından biri istihdam. Bölgedeki vatandaşlar, güvenlikle birlikte en önemli sorun olarak işsizliği görüyor. Başbakan Davutoğlu, Bakanlar Kurulu ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyelerine önerilerini sordu. Bu önerilerden biri, “100 bin kişiyi kamuda işe alalım. Hiçbir şey olmazsa, çevre düzenlemesi, ağaç ekimi gibi işlerde çalışsınlar. Bölge ekonomisine büyük katkı sağlar” oldu. Bu kapsamda özellikle genç nüfusun işsizliğinin azaltılması için özel sektör değil, devlet eliyle etkili çalışma yürütülecek. Bölgeye pozitif ayrımcılık uygulanacak. Konu, belediyelere de bırakılmayacak. 100 bin kişinin istihdamı için gerekirse yasal düzenleme yapılacak, kamu imkânları sonuna kadar kullanılacak.



Nitelikli personel



Bölgeye yönelik, nitelikli personel politikası uygulanacak. Doğu ve Güneydoğu’ya gönderilecek personelin eğitimli, yetenekli, liyakat sahibi olması sağlanacak. Bu personele, halkın dilinden anlamaları için gerekirse halkla ilişkiler ve psikoloji eğitimi verilecek.



Bölge tazminatı



Bölgede görev yapacak idareci, sağlık personeli, öğretmen ve güvenlik görevlilerinin özel olarak seçilmesi ve bunlara maaşları dışında tazminat ödenmesi de söz konusu. Özel eğitimli, yeni yetişmiş Özel Harekât polisleri de bölgeye gönderilecek.

İmar-inşa



Vatandaşın yıkılan evi, bedelsiz şekilde yeniden inşa edilecek. Kullanılamayacak durumda olanın yerine yenisi verilecek. Sosyal ve ekonomik destekler artırılacak. Belediyelerle ilgili en kısa sürede yasal düzenleme yapılacak. Siyasi adımlar ise operasyonlar bitip kamu güvenliği ve sükûnet tam anlamıyla sağlandıktan sonra gelecek.