Güneydoğu'da su krizi

Güneydoğu’da belediyelerin köy içme sularına ait elektrik borcu 260 milyon TL’ye ulaştı. Belediyeler borcu ödemeyince DEDAŞ, 100’ü aşkın belediyeye bağlı binlerce köyün içme suyu elektriğini kesti. Belediyeler de DEDAŞ binalarını mühürledi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), önceki gün öğleden sonra Şanlıurfa’ya bağlı Siverek ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 3 ayrı noktadaki suyun depolandığı kuyuların elektriğini, borcunun ödenmediği gerekçesiyle kesti. Bu gelişme sonrası sabah saatlerinde AKP’li Siverek Belediyesi zabıta ekipleri, ilçenin Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan DEDAŞ İlçe Başmühendisliği’ne gitti ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle binayı mühürledi. Aynı zamanda fatura ödeme merkezi de olan binanın mühürlenmesinin ardından, DEDAŞ personeli binadan ayrıldı.

Diyarbakır ve Batman

DEDAŞ Diyarbakır’da ise atık arıtma tesisinin elektriklerini kesti. Diyarbakır Belediyesi eş Başkan Fırat Anlı, DEDAŞ’ın DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atıksu Artıma Tesisi ve Pompa İstasyonu’nun enerjisini kesmeye başladığını söyleyerek, “Sözün bittiği noktadayız. DEDAŞ, kentteki 1 milyon 607 bin insanın sağlıklı içme suyunu elde etmesini ve kentten toplanan atık suyun arıtılarak Dicle Nehri’ne verilmesini engelleyecek bir girişimde bulundu” dedi. DEDAŞ Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin elektrik borcu nedeniyle Mardin’in Midyat İlçesi’ne su sağlayan pompa istasyonunun elektriklerini de kesti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Midyat Şube Müdürü Mehmet Emin Özel, şube çalışanları su arıza ekibiyle birlikte DEDAŞ İlçe İşletme Şefliği’ne giderek, tepki gösterdi. DEDAŞ önünde protestolar yaşandı.