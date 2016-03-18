Güneydoğu'da özel harekâtçı sayısı 40 bine çıkacak, 280 yeni karakol inşa edilecek

Hükümet, Güneydoğu’da halen devam eden terörle mücadele operasyonlarını yürüten Özel Harekât timlerinin sayısını artırma kararı aldı. Önümüzdeki yılın sonuna kadar Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin sayısının 40 bine çıkarılması planlanıyor.

Yürürlüğe giren 82 maddelik Terörle Mücadele Eylem Planı’nda yer alan stratejiye göre, terörle etkili mücadele ederken, önleyici tedbirler planlandı.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, önümüzdeki dönemde risk analizi yapılarak Güneydoğu’dan başlamak üzere Batı illerini de kapsayacak şekilde, kent merkezlerine, ilçelere özel eğitimli personelin görev yapacağı 280 karakol inşa edilecek.

Yüksek korunaklı bu karakolların bir kısmı geçici, bir kısmı mobil, büyük bölümü ise kalıcı olacak.

Koordinasyon başarılı

Son operasyonlarda asker-polis işbirliğinin etkili sonuçlar vermesi, operasyonlarda görev alan personelin zamanla tecrübe kazanması ve aralarındaki eşgüdüm bu sonucu doğurdu.

Sivillerin bulunduğu mahallerdeki çatışmalarda sağlanan başarı üzerine Özel Harekât timlerinin sayılarının artırılması kararlaştırıldı. Halen 12 bin 500 kişilik JÖH taburları bulunuyor. Bu sayı, bu yıl içinde 13 bin 500’e, önümüzdeki yılın sonuna kadar en az 20 bine çıkarılacak.

Halen sayıları 7 bin 800 olan PÖH timlerinin sayısı da 20 bine çıkarılacak. Yeni alınan 5 bin öğrenci, aralıkta eğitime başladı. Bu timler, eylülde görev başı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, 4 bin Özel Harekât polisi almak için sınav açtı. 17. dönem mezunlarının ardından yıl içinde 4-5 bin alım daha yapılacak. Meslek içi katılımlarla 20 bin hedefine ulaşılmış olunacak.

Sınır güvenliği artacak

Süreç içinde TSK’ya bağlı iç güvenlik tugaylarıyla birlikte sınır güvenliğinden sorumlu mekanize tugay ve personel sayılarının artırılması da planlanıyor. Halen 41’i muharip olan 51 tugayda kadro doluluk oranı yüzde 55. Önümüzdeki süreçte, hem tugayların sayılarının artırılması, hem de yeni sözleşmeli er ve erbaş alımı ile personel ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Yeni kurulacak bir mekanize tugayın maliyetinin 400-450 milyon doları bulduğu göz önüne alındığında bunun biraz zaman alacağı belirtiliyor.