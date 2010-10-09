Güneydoğu'da olaylar çıktı...

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Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 12'nci yıldönümünü protesto etmek için Hakkari, Şırnak Van, Batman ve Mardin'de kepenkler açılmadı

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 12'nci yıldönümünü protesto etmek için Hakkari, Şırnak Van, Batman ve Mardin'de kepenkler açılmadı. Şırnak ve Hakkari'de yollara barikat kuran protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Hakkari ve Şırnak'ta kepenk kapatma eylemi

Öcalan'ın 9 Ekim 1998 tarihinde Suriye'den çıkaralışının yıldönümü nedeniyle Hakkari kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca’da fırın ve nöbetçi eczane dışındaki işyerleri açılmadı. Cadde ve sokaklarda sessizliğin olduğu Hakkari ve ilçelerinde araç sahipleri de ‘kontak kapatma' eylemi yaptı. Olası olaylara karşı da geniş güvenlik önlemleri alındı.Van'da ise ara sokaklardaki bazı işyelerenin kapalı olduğu gözlenirken, işlek caddelerde ise hayat normal olarak sürdü.


Cizre'de karayolları binası taşlandı

Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde de esnaf Öcalan'ın Suriye’den çıkarılışının yıldönümü nedeniyle kepenklerini açmadı. Saat 09.30 sıralarında Cudi ile Nur Mahallesi'ni birbirine bağlayan İdil karayolu üzerinde toplanan çoğunluğu çocuklardan oluşan 30 kişi, ateşe verdikleri lastiklerle yolu trafiğe kapattı. PKK ve Öcalan lehine sloganlar atan çocuklar daha sonra yol üzerinde bulunan Karayolları binasını taşladı. Panzerlerle olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri gaz bombası kullanarak göstericileri dağıttı. Sokak aralarına kaçan ve polisi taşlayan göstericilerden biri gözaltına alındı. Eczane, fırın ve çay ocaklarının dışındaki bütün işyerleri halen kapalı olduğu Cizre’de olayların büyümemesi için çevik kuvvet ekipleri yoğun önlem aldı.

Hakkari ve Şırnak'ta kepenk kapatma eylemi

Yüksekova'da olaylar çıktı

Kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova İlçesi'nde öğle saatlerine doğru Şemdinli Yolu, Sabancı Kavşağı ve Esentepe Mahallesi'nde toplanan, aralarında çocukların da bulunduğu gruplar, yollara barikat kurararak ateş yaktı.

Göstericiler, uyarılara taş atarak karşılık verince polis, müdahalede bulundu. Yolardaki barikatları zırhlı araçlarla temizlemeye çalışan polis, göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kulanarak dağıtmaya çalıştı. Mahalle ve sokak aralarına dağılan göstericiler eylemlerini sürdürüyor.

Hakkari ve Şırnak'ta kepenk kapatma eylemi

Batman'daki bildiriler etkili oldu

Batman'da kendilerine ‘Batman Halk İnisiyatifi' adını veren bir grup kentte dün korsan bildiri dağıttı. Dağıtılan bildirilerde bugün işyerlerinin açılmaması, kontak kapatma, iş ve dersanelere gitmeme eylemi yapılması istendi. Dağıtılan bildiri üzerine kentteki işyerlerinin yüzde 70'i bugün açılmadı.

Hakkari ve Şırnak'ta kepenk kapatma eylemi

Derik'te de kepenkler açılmadı

Mardin’in Derik İlçesi'nde de esnaf, kepenk açmadı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Derik ilçe merkezinde, Eczane, fırınların dışındaki tüm işyerleri açılmazken, minibüs ve otobüsler ise ilçeler arası sefer yapmaya devam etti.

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