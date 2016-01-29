Güneydoğu’da mağdur her aileye 1000 lira verilecek

Hükümetin üzerinde çalıştığı "Terör Master Planı", Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başbakan’ın, MYK üyelerine de ana hatlarıyla anlattığı master planının, sosyal boyutu yanında, ekonomik uygulamaları da olacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Master Plan’da yer alan bazı düzenlemeler şöyle: Başta, Cizre, Silopi ve Diyarbakır’ın Sur ilçesi olmak üzere, 'terör' olayları nedeniyle mağdur olan vatandaşlarının kayıplarının giderilmesi için ekonomik plan uygulamaya geçirilecek. Her aileye, 1 yıl boyunca ayda 1000 lira ödeme yapılması planlanıyor.

'Terör' olayları nedeniyle hasar gören ve yakılan 72 okul STK’lardan da yardım alınarak onarılacak. Hastane kampüslerine sağlık personeli için lojman inşa edilecek. Özellikle 20 - 25 yaş arasındaki işsiz gençlerin istihdamı için devlet destekli tekstil kentlerin ve çağrı merkezlerinin kurulması planlanıyor.

Devletin anahtar teslimi sadece işletmek üzere atölyeler ve fabrikalar kurması da istihdam projesinin başka bir başlığı olarak ele alınıyor. Her ailenin işsiz bir ferdine, okul, hastane ve camiler öncelikli olmak üzere iş verilmesi için girişim başlatılacak.

Nitelikli dönüşüm

Sur tarihi dokusu ile korunacak, kültür merkezi haline gelecek, bu bölgede yerleşim alanı bulunmayacak, tamamen boşaltılacak. Gecekondu bölgeleri ile PKK’nın yoğun olarak yapılandığı mahalleler, yeni yerleşim yerlerine taşınacak. Yaşam için elverişsiz konutların sahipleri, yeni oluşturulacak mahallelere yerleştirilecek. Nitelikli Kentsel Dönüşüm’ adı verilen proje kapsamında, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak illerinde bazı mahalleler taşınacak.

Koordinatörlüğünü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yapacağı planda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları da eş zamanlı devreye girecek.

Davutoğlu, planı açıkladıktan sonra her cuma Doğu ve Güneydoğu’daki bir ile giderek, açılışlara katılacak.