Güneydoğu'da 7 ilçede 'acele kamulaştırma' yapılacak

İçişleri Bakanlığı’nca, çatışma, operasyon ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır, Hakkari, Mardin ve Şırnak'ta acele kamulaştırma yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce polis güvenlik noktası yapımı amacıyla Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar, Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova, Mardin'in Kızıltepe, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde belirlenen taşınmazların acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.