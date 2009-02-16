Güneydoğu kepenk indirdi

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 10. yıldönümünü protesto etmek amacıyla Güneydoğu’nun bir çok ilinde esnaf kepenklerini açmadı.



Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 10'uncu yıldönümünde Diyarbakır ve Batman ile Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde izinsiz gösteri yapanlar, polisle çatıştı. Diyarbakır'da izinsiz yürümek isteyen göstericilere polis boyalı su, gözyaşartıcı bomba ve plastik mermi kullandı, göstericiler de molotof kokteyli, taş ve sopalarla karşılık verdi. Kentin ara sokaklarına kaçan göstericiler polisle çatışmalarını sürdürdü.



Hakkâri ile Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde esnaf bu sabahtan itibaren işyerlerini açmayarak protesto eyleminde bulundu. Fırın ve nöbetçi eczane dışında tüm işyerlerinin kapalı olduğu kent merkezinde sessizlik hâkim. Bu arada Hakkâri’de bu sabah saatlerinde belediye temizlik ekiplerinin çöpleri de toplamadığı dikkat çekti.



Polisin izinleri kaldırıldı



Polis, Diyarbakır'da geniş güvenlik önlemleri aldı. İzinlerin kaldırıldığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde, görevli yaklaşık 2 bin 500 polis kenti adeta abluka altına alırken, şehrin giriş çıkış noktaları ise kontrol altına alındı.



Turgut Özal Bulvarı'ndaki DTP İl Binası önünde toplanan ve aralarında DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler'in bulunduğu grup, basın açıklaması yapmak üzere Koşuyolu Semti'ne doğru yürümek istedi.



Baydemir - Vali tartışması



Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine, Belediye Başkanı Baydemir, Vali Hüseyin Avni Mutlu'yu telefonla arayarak izin istedi.



Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, telefonla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i arayarak, yürüyüşü yapmamalarını, aksi halde olay çıkabileceğini söyledi. Vali Mutlu'nun bu konuda istihbarat aldıklarını söylemeleri üzerine Baydemir, “Sen bana talimat veremezsin. Sen bir mülki amirsin. Ben bir belediye başkanıyım” karşılığını verdi.



Polis müdahalede bulundu



DTP önünde sloganlarla yürüyüşe geçen göstericilere polis müdahelede bulundu. Göstericilerin taş ve sopalarla karşılık vermesi üzerine polis havaya ateş açarak, göstericileri dağıtmak için boyalı su, gözyaşartıcı bomba ve plastik mermi kullandı. Savaş alanına dönen cadde üzerinde göstericilerin bir bölümü ara sokaklara kaçarken, bir bölümü DTP binasına sığındı. Atılan gözyaşartıcı bombalarından DTP Miletvekili Aysel Tugluk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de etkilendi.



Tuğluk, polis müdürüne bağırdı



Arbede ardından Miletvekili Aysel Tuğluk, Bağlar Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler, Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin ile polis müdürleri arasında itiş- kakış oldu. Tuğluk, “Bunların hepsini siz yaptınız” diye bağırınca polis müdürü, “Siz yaptınız, bu taşları, bu molotofları biz hazırlamadık” kaşılığını verdi. Bunun üzerine Tuğluk, “Siz bana böyle davranamazsınız” dedi.



Diyarbakır kent merkezinde ara sokaklara dağılan grupların polisle çatışması uzun süre devam etti.



Kentin bazı semtlerinde yer yer gösteriler devam ederken, aralarında ARD televizyonu kameramanı Meyser Tuncay'ın da bulunduğu bazı vatandaşlar yaralandı.



Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada olaylarla ilgili 42 kişinin gözaltına alındığını, 8 güvenlik görevlisinin atılan taşlardan yaralandığını ve 7 göstericinin de çeşitli yerlerinden yaralandığını duyurdu.



Nusaybin’de siyah bez asıldı



15 Şubat nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Esnafın kepenk kapattığı ilçede göstericiler zaman zaman sokak aralarında korsan gösteriler düzenledi. ilçe merkezine panzerlerle polis ekipleri yerleştirilirken çevre il ve ilçelerden takviye polis ekipleri güvenlik en üst seviyeye çıkartıldı. Sabah saatlerinde ise DTP ilçe binasına siyah bez asıldığı görüldü.



Cizrede korsan gösteriler



Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise, 15 Şubat nedeniyle esnaf kepenk kapatırken, başta çocuklar olmak üzere bazı grupların ilçenin kenar semtlerin toplanarak ateş yakarak korsan gösteriler düzenledikleri görüldü. Ara sokaklarda toplanarak korsan gösteri düzenleyen gruplara müdahale eden güvenlik güçlerine göstericiler taşlarla karşılık verdi. Polisler, gaz bombası ile göstericilere karşılık verirken, ilçe merkezinde çok sayıda polisin görev yaptığı görüldü. Polis araçlarından sürekli, "Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı bu olaylara alet etmeyin. Kepenklerinizi açın" şeklinde anonslar yapıldı. Çocuklar zaman zaman ateş yakarak ve taşlarla İdil-Cizre yolunu kapatmaya çalıştılar ancak polis panzerleri bu yolu açtı. Polis'in yanı sıra Hükümet konağı önünde askerlerin de hazır bekletildiği görüldü.



Fırın ve lokantalar kapalı



Gergin geçen cumartesi gününün ardından pazar günü Batman'da kepenklerin tamamının kapalı olması dikkat çekti. Turgut Özal Bulvarı ile Cumhuriyet caddesinde bazı işyerlerinin kırılan camlarını onarmak için kentteki camcılar, önceki gece geç saatlere kadar işlerine cam taktı. Hafta sonu tatiline denk düşen 15 Şubat'ı protesto kepenk eylemi nedeniyle Batman kent merkezindeki tüm fırın ve lokantaların kapalı oluşu yaşamı felç etti. Batman Emniyet Müdürü Arif Öksüz, kepenklerin kapalı olduğu çarşı merkezi ile kenar semtleri dolaştı. Batman'da nöbetçi eczaneler ile özel hastaneler dışında tüm çarşı merkezinin Pazar günü kapalı olması dikkat çekerken, polis 'tatil' olduğu gerekçesiyle hiç bir müdahalede bulunmadı.



Şüpheli araç paniği



Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 10 yıl dönümünde Şırnak kent merkezinde yer yer kepenkler kapalı iken, AKP il binasının önünde 3 gündür park halinde olan ve plakası bulunmayan şüpheli bir araç panik yarattı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü Olay yeri inceleme ekibi ve bomba imha uzmanı tarafından şüpheli araç fünye ile patlatıldı. Patlamadan sonra araçta her hangi bir şeye rastlanmadığı görüldü. Kent merkezinde polisin 15 Şubat için önlemlerini artırdığı görüldü.



Mersin'de izinsiz gösteriler



Şevket Sümer Mahallesi'ndeki ara sokaklarda, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu gruplar, lastik yakarak, polise taş attı. Sapanlarla bilye de atan gruplara, bölgede görev alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.



Bu arada, bazı çevik kuvvet ekipleriyle gösterilere katılmayan bazı çocukların bilye oynadığı gözlendi. Polis, olası gösterilere karşı aldığı önlemi sürdürüyor.



Kentin farklı mahallelerinde dün yapılan gösterilerde, polise sapanla atılan bilyeler ele geçirilmiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer, düzenlediği basın toplantısında, bunları gazetecilere göstermişti.



2'si çocuk dört gözaltı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bazı mahallelerden ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericilere, polis ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Göstericilerin, başta Yüksekova-Şemdinli yolu olmak üzere ana yolları trafiğe kapatarak barikat kurduğu gözlenirken, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Orman, Yeşil Dere, Esentepe ve Kani Heyder mahallelerdeki izinsiz eylemlerin sürdüğü öğrenildi.



Polisin müdahale ettiği gösterilerde, 2'si çocuk 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



İki polis yaralandı



Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, fırın ve eczanelerin dışındaki iş yerleri açılmadı. Bölgede, olası eylemlere karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Göstericilerin attığı taşların isabet ettiği 2 polis memuru, başından yaralandı. Yaralı polisler, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

