Güneydoğu Asya'da mülteci zirvesi



Mülteci teknelerini geri çevirdikleri için uluslararası toplum tarafından eleştirilen üç ülkenin dışişleri bakanları Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gelişmeleri gözden geçirecek.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Güneydoğu Asya ülkelerinden kendilerine sığınan mülteci teknelerini kabul etmelerini istemişti.

Bunun uluslararası hukuka göre bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Ban Ki Moon, bölgedeki ülkelerden zor durumdaki mültecilerin zamanında karaya çıkmalarını sağlamak için tüm imkânlarını seferber etmelerini, sınır ve limanlarını açmalarını istemişti.

Endonezya 'ortak çözüm' istiyor

Myanmar ve Bangladeş'ten yaklaşık 3 bin mülteci son günlerde sözkonusu 3 ülkeye ulaştı. Binlerce mültecinin de halen yolda olduğu belirtiliyor.

Malezya, yüzlerce göçmenin bulunduğu tekneleri geri çevirmişti. Endonezya, bölge ülkelerinin mülteci krizine ortak çözüm üretebileceğini açıklamıştı.