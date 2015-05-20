T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Güneydoğu Asya'da mülteci zirvesi

Endonezya, Tayland ve Malezya'nın dışişleri bakanları mülteci krizini görüşmek üzere bugün bir araya geliyor.

20 Mayıs 2015 12:10


Mülteci teknelerini geri çevirdikleri için uluslararası toplum tarafından eleştirilen üç ülkenin dışişleri bakanları Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gelişmeleri gözden geçirecek.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Güneydoğu Asya ülkelerinden kendilerine sığınan mülteci teknelerini kabul etmelerini istemişti.

Bunun uluslararası hukuka göre bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Ban Ki Moon, bölgedeki ülkelerden zor durumdaki mültecilerin zamanında karaya çıkmalarını sağlamak için tüm imkânlarını seferber etmelerini, sınır ve limanlarını açmalarını istemişti.

Endonezya 'ortak çözüm' istiyor

Myanmar ve Bangladeş'ten yaklaşık 3 bin mülteci son günlerde sözkonusu 3 ülkeye ulaştı. Binlerce mültecinin de halen yolda olduğu belirtiliyor.

Malezya, yüzlerce göçmenin bulunduğu tekneleri geri çevirmişti. Endonezya, bölge ülkelerinin mülteci krizine ortak çözüm üretebileceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Endonezya TaylandMalezyaKuala LumpurGenel Sekreteri Ban Moon Güneydoğu AsyaBan MoonBangladeşDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24