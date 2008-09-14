Güneydoğu Anadolu’yu ‘Çin’ yapalım

Tekstilci umutlu

Tekstilci doğuya gitsin yüzünü batıya dönsün

Tekstil sektörüne yönelik hükümetin açıkladığı eylem planının yankıları sürüyor.Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, hükümetin açıkladığı sonteşviklerin Güneydoğu Anadolu’ya faydalı olacağını vurgulayarak, "Hükümet bu konuda taahhüt ettiklerini gerçekleştirirse bölgedeki yatırım için yeni bir dönem başlayacağınıdüşünüyorum" dedi.Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Adil Sani Konukoğlu ve Adıyaman Sanko Genel Müdürü Ali Hikmet Soyekici, Adıyaman Valisi Ramazan Sodan'ı makamında ziyaret ettiler.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulkadir Konukoğlu, tekstilde en şanslı ilin Adıyaman olduğunu söyledi.Konukoğlu, büyükşehirlerdeki göçü tersine çevirmek ve asgari ücreti bölgesel yapmak gerektiğini belirterek, "Adıyaman'daki asgari ücretle İstanbul'daki asgari ücret aynı olduğundaister istemez büyükşehirlere kayıyor. İstanbul bir finans ve turizm merkezi olma yolunda ilerliyorsa, artık sanayinin küçük şehirlere doğru kayması lazım. Bunda da öncelikGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nin" dedi."Ben parti üyesi ya da milletvekili değilim, yatırımcıyım" diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:"Bir yatırımcı olarak da bölgedeki tercihim her zaman Adıyaman olacaktır. Ama ilerde Diyarbakır ya da Şanlıurfa olur mu derseniz, şartlar uygun olursa neden olmasın derim. Bunlar sanayileşmeye doğru giden şehirler. Zaten dünyada tekstil yavaş yavaş doğuyakayıyor. Biz bunu daha öncede söyledik. Doğu cazibe merkezi olacaksa, burayı Çin yapalım, kimse başka yere gitmesin."Abdulkadir Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugüne kadar tekstil bitti, tekstil gidiyor, tekstilden hükümet vazgeçti sloganları atılıyordu. Şimdi görüyoruz ki elimizde var olan 'sıfırın' önüne 'bir' geldi. Herkes ümidini tekstilden çekerken, Türkiye’de devlet tarafından öncelikli sektör ilan edildi. Bu da çok önemli bir karardı. Aslında çiftçiye de çok önemli destek var. Bu da kütlü pamuk priminin artırılmasıydı. Bundan sonra çiftçi pamuğu ve pamuk üretimini önemseyecektir.Hükümet, bizi tatmin etmeye başladı. Hükümetin yaptığı son açıklamaları bazı arkadaşlarher ne kadar anlayamasa da aslında önemli bir adımdır. Hükümetin, reel sektöre dönüş adımıdır. Son bir senedir reel sektörle kimse ilgilenmiyordu. Ancak son 3-4 aydır, kapsamlı toplantılar yapıldı ve netice alındı. Ben bu son düzenlemelerin ve teşviklerin Güneydoğu Anadolu Bölgesine son derece faydalı olacağına inanıyorum."Gazetecilerin, "Bu gelişmeler, Adıyaman'da kapanan fabrikalarımıza yansıyacak mı?" sorusuna karşılık Konukoğlu, şunları söyledi:"Ana hedefimiz elbette ki kapanan tesislerin çalışması. Ama bizim elimizde ve son bir senede Türk sanayisinin elinde büyük stoklar oluştu. Bu stokların erimesi biraz zaman alır. Ama ben şuna inanıyorum ki, bu alınan tedbirlerden dolayı ithalatta biraz yavaşlama olacaktır. Eğerithalatta bir yavaşlama olursa elimizdeki stoklar eriyecektir. Buna bağlı olarak kapananfabrikalar da yeniden açılmaya başlanacaktır. Eğer bir aksilik olmazsa, hükümetin politikaları değişmezse 2009 yılının birinci çeyreğinde kapanan fabrikalarımızın bazı bölümlerini yeniden açacağız. Eğer ihracatta büyük bir hamle olursa dolar fiyatları biraz yükselirse o zamanfabrikaların açılması daha da erken olabilir."Türkiye'nin şu anda 130 milyar dolar olan ihracatının 200 milyar dolara ulaşabileceğini ifade eden Konukoğlu, "Paramızın aşırı değerde oluşu Hindistanlıya, Pakistanlıya yaradı. Onlaragün doğdu. Hindistan, Pakistan, Özbekistan ve Mısır'dan ülkemizi pamuk, pamuk ipliği vekumaş gelmeseydi Türkiye'deki fabrikalar kapanmazdı" dedi.Sanko Holding'in çalışan sayısında bir değişiklik olmadığını vurgulayan Konukoğlu, şunları anlattı:"Mesela Adıyaman'da tekstil sektöründe işçi kaybettik. Ama, ambalaj, çimento, makine sanayide, enerjide büyüdük. Bütün bunları topladığımızda bizim çalışan sayımızda artış var. Ama, tekstil bölümüne baktığımız zaman ithalattan ve Türkiye'deki haksız rekabetten dolayı orada bir düşüş var. Onikinci aydan sonra eğer hesaplarımız tutarsa kapatılan tesislerin bir bölümünü yeniden açarız. Zaten Adıyaman'daki bir fabrikamızda 400-500 kadar çalışanımız vardı. Bu sayı tam kapasite çalıştığımız dönemde bazen yükselme gösterdi. Her ne kadar birfabrikamız kapalı gözükse de diğer fabrikamızda 1000'e yakın istihdamla üretim devam etmekte. Ben bölgenin gelecekte Çin'e dönüşmesi konusunda ısrarcıyım. Bu bölgede artan işsizlik sorunu yerinde çözülmek zorunda. Yerinde iş ve aş yaratırsanız kimse yaşadığı yerde kopmaz. Hükümet bu konuda taahhüt ettiklerini gerçekleştirirse bölgedeki yatırım için yeni bir dönem başlayacağını düşünüyorum."