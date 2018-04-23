Güneydoğu Anadolu'da 23 Nisan coşkusu

Mehmet Yücel DURAK- Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ- Sekvan KÜDEN- Ferit DEMİR- Aziz ÖNAL-Nezir GÜNEŞ/SİİRT, BATMAN, ŞIRNAK, TUNCELİ, BİNGÖL, MARDİN, (DHA)- 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde coşkulu törenlerle kutlandı.

Siirt\'te, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından Siirt Atatürk Stadyumu\'nda devam eden törenlere Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dildaş, Siirt 3\'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle eğitimlerini Siirt\'te sürdüren Suriyeli öğrencilerin okudukları barış şarkıları büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından, şiir, kompozisyon ve resim sergisinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile tören sona erdi.

ÇOCUKLARDAN \'SIFIR ATIK\' DEFİLESİ

Batman\'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı gösterilerle kutlandı. Atatürk Parkı\'ndaki kutlamaya Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 14\'üncü Hava Üs Komutanı Albay Coşkun Uçarcılar, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurumlarının yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösteriyle başlayan etkinlikte, horon oynayıp halay çeken folklor ekiplerine vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Sıcak havada vatandaşlar kendilerine kartonlardan gölgelik yaparak güneşten korundu. \'Sıfır Atık Defilesi\'nde atık malzemelerden yapılan kostümleri sergileyen Batman DSİ Anaokulu öğrencileri alkış yağmuruna tutuldu. Atık karton, kağıt, pet şişe ve CD\'lerden yaklaşık 1 haftada hazırlanan kostümleri sergileyen minik öğrencilerin gösterisi, büyük beğeni topladı. Etkinlikler, müzikli gösteriyle son buldu.

ŞIRNAK VALİSİ AKTAŞ HALAY ÇEKTİ

Şırnak\'taki 23 Nisan kutlama etkinlikleri Valilik bahçesinde bulanan Atatürk Anıtı\'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başladı. Şehir Stadı\'nda devam eden programa, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu, şarkılar söyledi. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü folklor ekibi, davul zurna eşliğinde halay çekti. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlar da folklor ekibi ile birlikte halay çekti.

TUNCELİ\'DE 23 NİSAN\'A YOĞUN KATILIM

Tunceli\'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra Atatürk Stadyumu\'nda devam eden törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Stadyumu\'ndaki kutlamalarda, öğrenciler dans ve folklor gösterileri yaptı, bando takımı çeşitli eserleri seslendirdi, çocuklar günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Tribünlerde oturan yüzlerce vatandaş kutlama alanına girerek, gösteri yapan çocukları yakından izledi. Törenler, uçurtma gösterileri ile sona erdi.

BİNGÖL\'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Bingöl\'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu\'nda devam eden programa Vali Ali Mantı, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. Daha sonra 23 Nisan konulu şiirlerin okunduğu etkinlikte, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan jimnastik gösterilerinin sergilendiği törenler, yöresel halk oyunlarının ardından sona erdi.

MARDİN\'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI

Mardin’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Kutlamalar daha sonra Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törenle devam etti. Törene, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın önemine değindi. Çocukların şiirler okuduğu, halk oyunları ve semazen ekiplerinin gösteri yaptığı törende, çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



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