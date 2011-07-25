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Dünya

GÜNEY'DEN KUZEY'E UN YARDIMI SEUL (A.A)

25 Temmuz 2011 15:19

-GÜNEY'DEN KUZEY'E UN YARDIMI SEUL (A.A) - 25.07.2011 - Güney Kore, Kuzey Kore'nin geçen yıl Güney'in bir adasını bombalamasının ardından ilk kez Kuzey'e un yardımı yapacak. Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü Çun Hae-sung, hükümetin, iki Güney Kore yardım ekibinin Kuzey'deki bir bakımevi, çocuk hastanesi ve kreşe yarından itibaren 400 ton un sevkiyatı yapmasına izin verdiğini belirtti. Çun, ancak hükümetin Kuzey'e geniş çaplı gıda yardımı yapmayı düşünmediğini söyledi. Güney Kore, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulduğu 2008'den önce her yıl 300 ila 400 ton pirinç yardımı yapıyordu. Kore, geçen yılki ada saldırısından sonra Kuzey'e küçük çaplı insani yardım yapmış, ancak askerlerini beslemek için kullanabileceği endişesiyle un yardımı yapmamıştı.

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