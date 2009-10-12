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Dünya

Güney'den Kuzey'e görüşme teklif

Güney Kore, Kuzey Kore'ye, sel felaketinin önüne geçilmesiyle ilgili bu hafta içinde yeni görüşmeler yapılmasını teklif etti.

12 Ekim 2009 03:00

Güney Kore, Kuzey Kore'ye, sel felaketinin önüne geçilmesiyle ilgili bu hafta içinde yeni görüşmeler yapılmasını teklif etti.

Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Çan Hae-sung, sınır boyundaki İmjin Nehri'nden kaynaklanacak sel felaketinin nasıl önlenmesi gerektiğini tartışmak üzere çarşamba günü iki tarafın heyetlerinin Kuzey Kore sınırındaki bir şehirde bir araya gelmelerini Pyongyang'a ilettiklerini söyledi.

Kuzey Kore'nin geçen ay nehirdeki baraj kapaklarını açması sonucu Güney Kore'de meydana gelen sel felaketinde 6 kişi ölmüştü.

Sözcü, Pyongyang'a, 1950-53 Kore Savaşı'nda ayrılan ailelerin yeniden birleşmeleri konusunu müzakere etmek üzere iki taraftan Kızılhaç yetkililerinin cuma günü yine Kuzey Kore'de bir araya gelmelerinin önerildiğini de kaydetti.

Güney ve Kuzey'den heyetler geçen Ağustos'ta yapılan son görüşmede savaş yüzünden ayrılan ailelerin birleştirilmelerine yeniden başlanılmasını kabul etmişti

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