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Dünya

GÜNEY YEMEN'DE ÇATIŞMALAR: 9 ÖLÜ SANA (A.A)

05 Eylül 2010 19:28

-GÜNEY YEMEN'DE ÇATIŞMALAR: 9 ÖLÜ SANA (A.A) - 05.09.2010 - Güney Yemen'de dünden beri meydana gelen çatışmalarda, 4'ü güvenlik görevlisi toplam 9 kişinin öldürüldüğü açıklandı. AFP'nin yerel ve aşiret kaynaklarından edindiği bilgiye göre, durumun halen gergin olduğu bölgedeki çatışmalar, Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı hareketin kalesi olarak bilinen Lahej eyaletine bağlı Habilayn kasabasında, ayrılıkçı militanlarla güvenlik güçleri arasında meydana geldi. Güvenlik güçlerinin Habilayn'da barikat kurmalarıyla patlak veren çatışmada, 4 güvenlik görevlisi ile 2 militan öldü. Kaynaklar, güney Yemen'in Abiyane eyaletindeki bir başka çatışmada da aşiret reisi Şeyh Hüseyin Maşdel ve iki korumasının öldürüldüğünü belirtti.  Bir güvenlik yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, Şeyh Maşdel'in dün gece El Kaide militanları tarafından pusuya düşürüldüğünü ifade etti.

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