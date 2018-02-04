Güney ve Kuzey Kore'nin birleşik takımı ilk maçını yapacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – Güney Kore’de düzenlenecek olan Pyeongchang Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey ve Güney Kore\'nin birleşik buz hokeyi takımı Pazar günü ilk maçını yapacak.

Güney Kore’de Cuma günü başlayacak olan Kış olimpiyatları öncesi Kuzey ve Güney Kore’nin birleşik kadın buz hokeyi takımı, Pazar günü olimpiyatlar sırasında karşılaşacağı İsveç buz hokeyi takımıyla bir dostluk maçı yapacak. Pyeongchang\'da gerçekleşecek karşılaşma, Kuzey ve Güney Kore’nin birleşik buz hokeyi takımı için aynı zamanda ilk ve son alıştırma çalışması olacak.

Çoğu Güney Koreli, Kuzey Kore’nin olimpiyat yarışlarına bu denli geç katılmasının, takımlarının madalya kazanma şansını riske attığını düşünürken, Kuzey ve Güney Kore’nin aynı bayrak altında yarışma kararının ardından kurulan birleşik takım, 9-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kış Olimpiyatları’nda yarışacak.

Buz hokeyinin yanı sıra Kuzey Koreli sporcular aynı zamanda kayak ve rakip paten etkinliklerinde de yarışacak.