T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney ve Kuzey Kore ile ABD arasında yarı resmi görüşmelerin başladığı duyuruldu

Görüşmeye dair "Uzun yıllardır Kore Yarımadası'nda güven inşası ve gerilimin azaltılması yönünde yapılan bir dizi akademik toplantıdan biri" açıklaması yapıldı

21 Mart 2018 23:41

Finlandiya'da Güney ve Kuzey Kore ile ABD arasında yarı resmi görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Finlandiya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, pazartesi günü başlayan ve Pyongyang yönetimini temsilen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika İşleri Dairesinin Genel Müdür Yardımcısı Choe Kang-il'in katıldığı görüşmeler bugün sona erdi.

Görüşmelerde Güney Kore'yi, eski Tokyo Büyükelçisi Şin Kak-soo, eski Pekin Büyükelçisi Şin Jung-seung ve Handong Global Üniversitesinden Profesör Kim Joon-hyung'un temsil ettiği, ABD heyetinde ABD'nin eski Seul büyükelçileri Kathleen Stephens ve Thomas Hubbard'ın bulunduğu belirtildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Asya Dairesi Başkanı Kimmo Lahdevirta, Helsinki'de gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeler için "Katılımcılar, pozitif bir ortamda yapıcı biçimde görüş alışverişinde bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Lahdevirta, görüşmeleri, "Uzun yıllardır Kore Yarımadası'nda güven inşası ve gerilimin azaltılması yönünde yapılan bir dizi akademik toplantıdan biri." olarak nitelendirdi.

ETİKETLER

kuzey koregüney koreabdfinlandiyagörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24