Güney ve Kuzey Kore ile ABD arasında yarı resmi görüşmelerin başladığı duyuruldu

Finlandiya'da Güney ve Kuzey Kore ile ABD arasında yarı resmi görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Finlandiya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, pazartesi günü başlayan ve Pyongyang yönetimini temsilen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika İşleri Dairesinin Genel Müdür Yardımcısı Choe Kang-il'in katıldığı görüşmeler bugün sona erdi.

Görüşmelerde Güney Kore'yi, eski Tokyo Büyükelçisi Şin Kak-soo, eski Pekin Büyükelçisi Şin Jung-seung ve Handong Global Üniversitesinden Profesör Kim Joon-hyung'un temsil ettiği, ABD heyetinde ABD'nin eski Seul büyükelçileri Kathleen Stephens ve Thomas Hubbard'ın bulunduğu belirtildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Asya Dairesi Başkanı Kimmo Lahdevirta, Helsinki'de gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeler için "Katılımcılar, pozitif bir ortamda yapıcı biçimde görüş alışverişinde bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Lahdevirta, görüşmeleri, "Uzun yıllardır Kore Yarımadası'nda güven inşası ve gerilimin azaltılması yönünde yapılan bir dizi akademik toplantıdan biri." olarak nitelendirdi.