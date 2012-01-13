-Güney Sudan'daki çatışmalarda 57 ölü CUBA (A.A) - 13.01.2012 - Güney Sudan'da kabileler arasındaki son çatışmalarda 57 kişi hayatını kaybetti. Jonglei eyaleti yetkilileri, yaklaşık 60 Murle kabilesi mensubunun Nuer kabilesinin yaşadığı bir köye saldırdığını, özellikle kadın ve çocukları öldürdüğünü açıkladı. Ölenlerden sadece 11'inin yetişkin erkek olduğunu belirten yetkililer, 50'nin üzerinde insanın da yaralandığını kaydetti. Ordu üniforması giyen Murle savaşçılarının yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan çaldığı ifade edildi.