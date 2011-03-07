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Dünya

GÜNEY SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA 56 ÖLÜ HARTUM (A.A)

07 Mart 2011 14:09

-GÜNEY SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA 56 ÖLÜ HARTUM (A.A) - 07.03.2011 - Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde askerlerle milisler arasında çıkan çatışmalarda 56 kişi öldü. Güney Sudan ordusu SPLA'nın sözcüsü Philip Aguer, dün sabah milislerin 2 askeri öldürdüğünü, askerlerin karşı saldırısında ise 47 milisle, 7 askerin öldüğünü söyledi. Aguer, Sudan'ın kuzeyindeki hükümetin bölgeyi karıştırmak için milisleri silahlandırdığı iddiasını yineleyerek, Hartum destekli saldırıların arttığına ilişkin işaretler olduğunu ifade etti. Güney Sudanlılar, ocak ayında bağımsızlık için yapılan referandumda ezici çoğunlukla kuzeyden ayrılma kararı vermişti. Güney Sudan 9 Temmuzda kuzeyden bağımsızlığını resmen kazanmış olacak.

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