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Dünya

Güney Sudan'da uçak kazası!

Güney Sudan’da düşen uçaktaki herkes sağ kurtuldu

20 Mart 2017 20:11

Güney Sudan'ın Wau kentinde, yolcu uçağının düştüğü havalimanının yöneticisi Stephen Youngule, tüm yolcuların ve mürettebatın hayatta olduğunu belirtti.

AP'nin haberine göre, Wau havalimanının yöneticilerinden Stephen Youngule, uçağın piste değdikten sonra zıplayarak parçalandığını belirterek, yangın başlamadan önce uçağın kapısının açıldığını ve yolcuların tahliye edildiğini söyledi.

Daha önce South Supreme Airlines şirketine ait bir yolcu uçağının piste çakılması sonucu uçakta bulunan 44 kişiden en az 14'ünün sağ kurtarıldığı bildirilmişti.

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