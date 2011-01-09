-GÜNEY SUDAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI JUBA (A.A) - 09.01.2011 - Güney Sudan'da bir hafta sürecek bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi başladı. Referanduma katılan yaklaşık 4 milyon Güney Sudanlı, kuzey kesiminden ayrılıp ayrılmayacaklarına karar verecek. Güney Sudan tarafının başkanı Salva Kiir, referandum için oyunu kullanırken yaptığı açıklamada, oylamayı ''tarihi bir an'' olarak nitelendirdi. Kiir oyunu kullanırken seçim merkezinin önünde bekleyen yüzlerce Sudanlının arasında Sudan konusundaki çalışmalarıyla tanınan ünlü Amerikalı aktör George Clooney ile ABD eski başkan adaylarından Senatör John Kerry'nin de bulunduğu görüldü. Sudan'da 2005 yılında imzalanan anlaşma uyarınca yapılan referandumun sonunda, nüfusun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu ülkenin petrol zengini güney kesiminin Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyden ayrılması bekleniyor. Sudan hükümeti, ülkede 20 yıldır süren iç savaşı sona erdiren anlaşmada, referandum sonucunda ülkenin güneyinin Sudan'dan ayrılmaya karar vermesi durumunda buna ses çıkarmamayı kabul etmişti.