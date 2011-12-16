-Güney Sudan'da kıtlık yakın CUBA (A.A) - 15.12.2011 - Dünya Gıda Programı, Güney Sudan'da halkın yaklaşık üçte birinin yakında kıtlıkta karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. BM örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, temmuzda bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan'da gıda sıkıntısı ve şiddetten etkilenen 2,7 milyon kişiye yardım edebilmek için çabalarını artırmakta olduğunu belirtti. Örgütün Güney Sudan'daki yetkilisi Chris Nikoi, gıda fiyatlarının bazı bölgelerde 2-3 kat arttığını vurgulayarak, düzensiz yağışların neden olduğu düşük rekoltenin fiyatları fazlasıyla yükselttiğini söyledi. Durumun, çatışmalar, ülkeyi terk etmek zorunda kalanların talebindeki artış nedeniyle kötüleştiğini de belirten Nikoi, 2012'nin ilk 4 ayında krizle mücadele için acilen 92 milyon dolar yardım çağrısında bulundu. Örgüt, çatışmaların ve ülkedeki güvenli olmayan durumun, altyapı sorunlarının yardımların ulaşmasının önünde engel teşkil ettiğine de dikkati çekti.