-GÜNEY SUDAN'DA ÇATIŞMA: 7 ÖLÜ HARTUM (A.A) - 11.07.2010 - Güney Sudan'da hükümet güçlerinin milislerin kampına düzenlediği operasyonda 7 milis öldürüldü. Güney Sudan ordusundan yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin geçen hafta başlattığı operasyon çerçevesinde önceki gün düzenlediği baskında, Güney Sudan'daki muhalif lider Lam Akol'a bağlı milislerin öldürüldüğü belirtildi. Akol'a bağlı milisler, geçen ay nehir botlarıyla Yukarı Nil eyaletine gelerek bir baskın başlatmakla suçluyor. Güney Sudan, Nisan ayında yapılan seçimlerde Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'nin büyük bir zafer kazanmasının ardından, durumdan memnun olmayan en az üç asi milis liderinin başlattığı ayaklanmalara sahne oluyor.