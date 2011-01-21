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Dünya

GÜNEY SUDAN'DA BAĞIMSIZLIĞA "EVET" CUBA (A.A)

21 Ocak 2011 16:12

-GÜNEY SUDAN'DA BAĞIMSIZLIĞA "EVET"  CUBA (A.A) - 21.01.2011 - Güney Sudan'da yapılan referandumda, halkın neredeyse yüzde 99'unun bağımsızlıktan yana oy kullandığı bildirildi. Güney Sudan Referandum Komisyonu'nun internet sitesinde açıklanan ilk resmi ancak kesin olmayan sonuca göre, halkın yüzde 98,6'sı kuzeyden ayrılığa "evet" dedi. Oyların bazı yerlerde yüzde 80'inin, bazı bölgelerdeyse yüzde 100'ünün sayıldığı belirtildi. İnternet sitesinde sonucun kesin olmadığı vurgulandı. Resmi kesin sonuçların şubatta açıklanması bekleniyor. Referandum 9 Ocak'ta başlamış ve bir hafta sürmüştü.

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