Güney Sudan savaş suçları raporu: Sivillere ölü eti yedirildi

Afrika Birliği, Güney Sudan’da 2013’ün sonunda başlayan çatışmalarda, hem orduyu hem de isyancıları savaş suçu işlemekle suçladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, savaş suçu iddialarını araştırmak için oluşturulan komisyon, cinayet, işkence, organ kesme ve tecavüzün yanı sıra insanları ölü eti yemeye ve kan içmeye zorlama gibi suçlara dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı.

Komisyonun raporunda bu suçların çoğunlukla sivillere karşı işlendiği belirtildi.

Bununla birlikte komisyon, savaş sırasında soykırım suçu işlenmediğine hükmetti.

Güney Sudan’da Ağustos’ta imzalanan barış anlaşmasına rağmen, ateşkesin sık sık ihlal edilmesi nedeniyle gerginlik devam ediyor.

İç savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti, iki milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Güney Sudan’ın son 60 yılının 42’si savaşla geçti.

Eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo başkanlığında geçen yıl oluşturulan komisyon, Juba, Bor, Bentiu ve Malakal kentlerinde insanların acımasızca öldürüldüğünü, kaçırılan kadınların cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

Başkent Juba’daki bazı görgü tanıkları komisyona, insanların yeni öldürülen kişilerin etlerini yemeye ve kanlarını içmeye zorlandıklarını söylediler.

Görgü tanıkları, ‘yeni öldürülen insanların kanlarının alınıp, diğer insanlara içirildiğini ya da yanmış cesetlerin zorla yedirildiğini’ anlattı.

Raporda ayrıca toplu mezarlar bulunduğu belirtildi.