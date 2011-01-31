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Dünya

Güney Sudan ezici çoğunlukla bağımsızlık dedi

Güney Sudan'ın dünyanın en yeni devleti olarak ilan edilmesi için gereken yasal süreç başlayacak.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - Güney Sudan'da geçtiğimiz haftalarda yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 99'unun bağımsızlık yönünde oy kullandıkları açıklandı.

Bu sonuçların resmileşmesinin ardından Güney Sudan'ın dünyanın en yeni devleti olarak ilan edilmesi için gereken yasal süreç başlayacak.

9 Ocak ile 15 Ocak tarihleri arasında yapılan referandumun resmi sonuçlarının ise gelecek ay açıklanması bekleniyor.

Sudan lideri Ömer el Beşir sonuçları tanıyacağını açıklamıştı.

Güney Sudan'ın bağımsızlığını 9 Temmuz'da ilan etmesi bekleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara ilişkin açıklama yüzlerce yetkili ve diplomatın katılımıyla Juba kentinde eski isyancı lider John Garang'ın mezarının başında yapıldı.

Garang, 2005 yılında Sudan'da Arap ve Müslüman Kuzey'le Hıristiyan siyahların yoğun olarak yaşadığı Güney arasında 20 yıl süren iç savaşı bitiren anlaşmayı imzaladıktan bir kaç gün sonra içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.


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