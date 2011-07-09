-GÜNEY SUDAN DEVLET BAŞKANI YEMİN ETTİ CUBA (A.A) - 09.07.2011 - Bağımsızlığını bugün ilan eden Güney Sudan'da, Salva Kiir devlet başkanı olarak yemin etti. Kiir, güneyin başkenti Cuba'da binlerce kişinin katıldığı bağımsızlık töreninde, "Güney Sudan Devlet Başkanı olarak, ülkeye sadık ve bağlı kalacağıma yemin ederim" dedi. Törene katılan Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir de bağımsızlığı dolayısıyla Güney Sudan'ı kutladı. El Beşir, "Güneydeki binlerce kardeşimizi yeni ülkelerinin kurulmasından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. Sudan Devlet Başkanı, Güney halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini de kaydetti. Sudan, Güney Sudan'ı tanıyan ilk ülke olmuştu.