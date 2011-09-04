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Dünya

Güney Sudan başkentini değiştiriyor CUBA (A.A)

04 Eylül 2011 18:43

-Güney Sudan başkentini değiştiriyor CUBA (A.A) - 04.09.2011 - Güney Sudan hükümeti, ülkenin başkentini daha merkezdeki Ramkiel kentine taşıma kararı aldı. Hükümetin genel sekreteri Abdon Agaw, bakanlar kurulunun, başkentin Cuba'dan Ramkiel'e nakledilmesine karar verdiğini belirtti. Önceki gün alınan bu kararın parlamento tarafından da onaylanması gerekiyor. Agaw, Cuba'nın yer aldığı Orta Ekvatorya eyaleti yetkililerinin, hükümetin kenti büyütme ihtiyacından doğan toprak talebini reddetmesinin, bu kararın alınmasında rol oynadığını söyledi. Enformasyon bakanı, transferin altı yılda tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

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