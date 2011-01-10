Güney Sudan bağımsızlık yolunda

T24- 2005 yılında Güney ve Kuzey Sudan arasındaki 46 yıllık savaşı sona erdiren barış anlaşması doğrultusunda yapılan Güney Sudan'ın bağımsızlığyla sonuçlanması beklenen referandumun bugün ikinci günü.



15 Ocak'a kadar sürecek oylamadan bağımsızlık yönünde karar çıkması bekleniyor.



Yaklaşık 4 milyon seçmen oylarını kullanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren oy verme merkezlerinin önünde kuyruklar oluşturdu.

Güney Sudan'daki özerk yönetim başkanı Salva Kiir'i de referandumu tarihi bir an olarak niteledi.



George Clooney de referandumu izleyenler arasında



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Güney Sudan'daki referandumu dünyanın dört bir yanından 400 kadar basın mensubu takip ediyor. Ünlü aktör George Clooney de referandumu izleyen uluslararası gözlemciler arasında yeralıyor.

Referandumun sonunda, nüfusun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu ülkenin petrol zengini güney kesiminin Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyden ayrılması bekleniyor.

Sudan hükümeti, referandum sonucunda ülkenin güneyinin ayrılmaya karar vermesi halinde buna karşı çıkmamayı kabul etmişti.

Güney Sudanlılar bağımsızlıkla sonuçlanması beklenen referandumda oy kullanmaya devam ediyor.





Uluslararası toplum memnun



Dünkü oylamaya katılımın yüksek olduğu ve ciddi bir olay yaşanmadığı belirtilirken, uluslararası toplum da bu durumu olumlu bir başlangıç olarak niteledi.

Bölgenin büyüklüğü ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle oylama bir hafta sürecek.

Güney'in bağımsızlığını elde edebilmesi için kayıtlı seçmenin yüzde 60'ının sandık başına gitmesi gerekiyor.



İstikrarsızlık yaratabilir



Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ise referandum sonunda Güney Sudan'ın merkezi yönetimden ayrılması halinde istikrarsızlığa sürüklenebileceğini ileri sürdü.

El Cezire televizyonuna açıklama yapan Beşir, Güney'in istikrarlı bir devlet kuracak ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını giderebilecek kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

Kuzey ve Güney arasında 30 yıl kadar süren savaşın ardından varılan 2005'teki anlaşmaya dayanan referandumla ilgili soruları yanıtlayan Beşir onlarca yıl savaş görmüş olan Güney'in bir çok sorununun olduğunu kaydetti.



AB gibi birlik oluşturabliriz



Diğer taraftan Beşir, referandumun güneyin bağımsızlığıyla sonuçlanması halinde, ileride Kuzey ve Güney Sudan'ın Avrupa Birliği'ne benzer bir birlik oluşturabileceğini bildirdi.

Beşir, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, bölünmeden sonra güneylilere serbest ikametgah, serbest dolaşım, çalışma ve mülkiyet gibi hakların verilebileceğini ancak çifte vatandaşlığın sözkonusu olamayacağını söyledi.

Şu anda ortak savunmadan söz etmediklerini belirten Beşir, bununla birlikte Avrupa Birliği gibi, güvenlik, ekonomi ve kalkınmada ortak çıkarları hayata geçirmek için iki ortak arasında birlik oluşturma konusunda tartışmaların olduğunu ifade etti.

Beşir, ancak bu tartışmaların kimler arasında yapıldığı konusunda bilgi vermedi.

Referandumun bağımsızlık yönünde sonuçlanması halinde, Afrika'daki yeni ülke 9 Temmuz 2011'de kurulmuş olacak.