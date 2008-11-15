Güney sahte haham çıktı

İstanbul Emniyeti’nde, 2001’de verdiği ifadelerle Ergenekon soruşturmasının en önemli dayanaklarından birini oluşturan ve halen Kanada’da hahamlık yaptığını iddia eden Tuncay Güney hakkında Türk Musevi cemaati araştırma yaptı. Milliyet’e konuşan cemaat yetkilileri, Güney’in haham olduğunu savunduğu sinagogun kayıtlarında adına rastlanmadığını, hahamın başka bir kişi olduğunu açıkladı.



Cemaat adam gönderdi



Güney’in, “Haham Tuncay Güney” diye ekranlara çıkıp tartışmalara katılması, Türkiye’deki Musevileri rahatsız etti. www.jacobhouse.ca adlı internet sitesinde, Tuncay Güney’in adı Rabi (Yahudi din adamı) Dainel T. Guney olarak yer alıyor. Güney’in dini kıyafetlerle ekranlarda görünmesine rağmen, bu konuma nasıl geldiği konusunda açıklık getirmemesi üzerine, Türk Musevi cemaati, Kanada’da yaşayan Türk kökenli bir kişiyi, konuyu araştırmak üzere Güney’in yaşadığı Toronto’ya gönderdi.



Cemaat yetkilisi elde ettikleri bilgileri şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz hafta Toronto’ya Jacob House adlı kuruluşa göndermiş olduğumuz bir arkadaşımız, Tuncay Güney’in mensubu olduğu ileri sürülen Beith Jacob Sinagogu’nun kayıtlarında ‘Rabbi Tuncay Güney’ adıyla bir rabi’ye rastlamadığını, bu sinagogun esas hahamının da farklı bir kişi olduğunu bildirdi.”

İstanbul’daki Türk Musevi cemaati yetkililisi soruları şöyle yanıtladı:



- Tuncay Güney Musevi mi? Türkiye’deki kayıtlarda böyle bir bilgi mevcut mu?



Yapılan araştırmada Türkiye Hahambaşılığı’nın kayıtlarında Yahudi dinine mensup, Tuncay Güney adlı bir vatandaşa rastlanmamıştır.



- Hahambaşılık Güney’in Museviliği iddiaları hakkında araştırma yaptı mı?



Türkiye Hahambaşılığı’nın dışında Musevi dinine haiz birinin kayıtlarını ancak nüfus kayıtlarında bulmak mümkündür. Sonradan yurtdışında Musevi olmuş ise de, Türkiye’de bu dine mensup olduğunu kanıtlamak ve Hahambaşılık kayıtlarına geçmek için mahkeme kararı ve yeni nüfus kâğıdıyla müracaat etmesi gerekir. Böyle bir durum söz konusu değildir.



- Böyle bir kişinin haham olması mümkün müdür? Cemaati olabilir mi?



Geçtiğimiz hafta, Toronto’ya Jacob House adlı kuruluşa göndermiş olduğumuz Türkiye kökenli bir arkadaşımız, Tuncay Güney’in mensubu olduğu ileri sürülen (Beith Jacob) sinagogun kayıtlarında ‘Rabbi (haham) Tuncay Güney’ adıyla bir rabi’ye (Yahudi din adamına) rastlamamış, bu sinagogun esas hahamının farklı bir kişi olduğunu açıklamıştır.



‘Eğitim alması mümkün değil’



- Türkiye’deki kayıtlarda bulunmasa bile Yahudi ve haham olma ihtimali var mı?



Yahudi dinine mensup bir kişinin haham olabilmesi için, özel dini okulda (Yeşiva), 4-5 senelik yoğun bir dini eğitimden geçmesi zorunludur.

Tuncay Güney’in böylesi bir eğitimden geçip geçmediğini bilemiyoruz. Ancak Türkiye’den Kanada’ya göç ettiği süre göz önüne alınırsa, böylesi uzun süreli bir eğitim almış olması pek mümkün değildir.



- Güney’in bu iddiaları Türkiye Yahudi cemaatinde nasıl bir tepki yaratıyor?



Güney’in bu iddialarıyla Türk Yahudileri bugünlerde gündemi meşgul eden bazı konuların içine çekilmeye çalışılmaktadır. Kanaatimizce bu durum Türkiye’de Yahudi aleyhtarlığını teşvik etmekte ve cemaat olarak bizleri rahatsız etmektedir.



Haham olarak konuştu



Tuncay Güney’le Toronto’da yapılan röportajlarda, kendisinden haham olarak bahsedildi. Sabah Gazetesi’nde 22 Nisan’da sürmanşetten yayınlanan ve Kanada’da yapılan röportajda da, Güney’in ismi önünde “haham” sıfatı yer aldı. Türkiye Hahambaşılığı kayıtlarında adı yer almayan Güney, 22 Mart’ta Yeni Şafak’ta yayınlanan röportajında ise “Doğuştan Musevi” olduğunu ve babasının Sabetayist olduğunu söyledi. Toronto’da sinagogda din görevlisi olarak çalıştığını anlatan Tuncay Güney, “Tanrı’nın İsraili için çalışıyoruz” dedi. Temmuz ayında 32. Gün programına dini kıyafetlerle katılan Güney için bu kez haham yardımcısı sıfatı kullanıldı. Güney’le röportajını kitaplaştıran gazeteci Şaban Arslan’ın kitabının adı da “Rabay Kurye Tuncay Güney“ idi.