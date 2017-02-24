Güney Portekiz’in taşı toprağı altın!

Yabancı turistlerin Portekiz’e gösterdikleri yoğun ilgi 2015 yılında doruk noktasına ulaştı. Yine aynı dönemde gayrimenkul fiyatları da zirveye tırmandı. Günümüzde piyasa bir parça durulmuş olsa da Algarve bölgesindeki emlak fiyatları yine de el yakmaya devam ediyor.

Engel & Völkers adlı emlak şirketinin müşteri portföyü, nakit varlığı 20 milyon Amerikan Doları ve üzerindeki kişilerden oluşuyor. Şirketin Portekiz’deki partnerlerinden Erich Gibson, emlak piyasanın bu yıl da hareketli olmasını bekliyor. Avrupa’nın en gözde yerleşim yerlerinden olan Quinta do Lago ve Vale do Lobo’da uygun fiyata gayrimenkul bulmanın çok zor olduğunu söyleyen Gibson, normal bir villanın sığabileyeceği büyüklükteki bir arsa için ortalama 1 milyon Euro'yu gözden çıkarmak gerektiğini belirtiyor. Gibson, konum ve büyüklük olarak daha mütevazı olan arsalar için bile 300-350 bin Euro talep edildiğini vurguluyor.

Denize nazır arsa 5 milyon Euro

Loule ile birlikte Algarve‘deki “altın üçgen“ olarak adlandırılan bölgeyi oluşturan Quinta do Lago ve Vale do Lobo’da emlak sahibi olmak artık lüks bir ayrıcalık olarak görülüyor. Zengin müşteriler için golf alanlarından su sporu tesislerine kadar çeşitli aktivite imkanlarının sunulduğu bölgenin, en yakın havalimanı ise otomobille sadece 15 dakikalık mesafede.

Emlakçı Erich Gibson, müşterilerin bazen de “knockdown“ yönetimine başvurduğunu söylüyor. Bunun ne olduğunu sorduğumuzda ise şöyle açıklıyor: “Bazen bir konutu satın alan müşteri, o haliyle içinde oturmak istemiyor. Daha modern ve gösterişli bir villa yapabilmek için de mevcut konutu yıkıp, arzusuna göre yepyeni bir villa inşa ediyor" diyor. Gibson, denize nazır bir arsanın ise 3 ile 5 milyon Euro arasında alıcı bulduğunu kaydediyor.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelip Algarve bölgesinde emlak alan turistlerin tercihlerinde de farklılık görülüyor. Havaalanı gürültüsü ve bölgedeki göllerde yuvalanan sivrisineklerden uzak durmak isteyen Fransızlar ve Belçikalılar genelde Sao Bras de Alportel ve Boliqueime arasındaki tepeliklere yerleşiyor. İngilizler ve İrlandalıların taleplerinde bir parça azalma görülüyor. Kuzey Avrupalılar ise bölgeyi yeni yeni keşfediyor.

Kuzeylilerin giderek Mayorka’dan uzaklaştığına dikkat çeken emlakçı Reinhild Schulte Guerra, doğal güzelliklerin yanı sıra hayat koşullarının nispeten ucuzluğu, misafirperverlik, açıklık, yarıdmseverlik ve zengin mutfak gibi faktörler nedeniyle Güney Portekiz‘in yıldızının parladığını vurguluyor. Schulte Guerra, bazı müşterilerin ise tümüyle yatarım amaçlı gayrimenkul aldığını belirtiyor. Yaklaşık 1,5 milyon Euro'ya Algarve'de yazlık alan yabancılar, birkaç hafta kendileri tatil yapıyor, ardından da burayı kısa süreli olarak kiraya vereyip, yaptığı masrafın bir bölümünü amorti etme yoluna gidiyor.

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Hans-Joachim Allgaier