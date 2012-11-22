Güney Pasifik'teki Sandy Adası aslında yokmuş

Avustralyalı bilim insanları, denizcilik ve dünya haritaları ile Google Earth'te, Büyük Okyanus'un güneyinde gösterilen Sandy Adası'nın aslında var olmadığını bildirdi.

Google haritalarında Sandy Adası olarak adlandırılan ufak toprak parçası, Avustralya ile Fransız yönetimi altındaki Yeni Kaledonya arasında gösteriliyor.

Ancak Sidney Üniversitesi'nden bilim insanları, bölgeye gittiklerinde Mercan Denizi'nin mavi sularından başka bir şey bulamadı. Hayalet ada, en azından 10 yıldır çeşitli yayınlarda yer almaktaydı.

Bilim insanlarının keşif gemisinde bulunan Maria Seton, bölgede 1400 metre derinliğinde bir okyanus değil, toprak bulmayı umut ettiklerini söyledi.

Seton, 25 gün süren yolculuğun dönüşünde Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Gemideki seyir haritaları bölgede 1400 metre derinliğinde su bulunduğunu gösteriyordu. Ada, Google Earth'te ve diğer haritalarda görülüyor. O yüzden biz de gidip görmek istedik. Ama ada filan yoktu. Çok şaşırdık. Çok tuhaf bir şey bu. Nasıl olup da bir toprak parçası haritalara girmiş, bilemiyoruz. Ama durumu araştırıp bulmak istiyoruz." dedi.

Avustralya gazeteleri, görünmez adanın Fransız karasuları içinde olması gerektiğini ama Fransız resmi haritalarında yer almadığını yazdı.

Avustralya'nın deniz haritalarını yayımlayan Hidrografya Kurumu, Sandy adasının bazı bilimsel haritalarda ve Google Earth'te yer almasının, insan hatasından kaynaklanıyor olabileceğini kaydetti; "Hata yıllardır tekrarlanıyor olabilir." dedi.

Kurumdan bir yetkili, bazı haritacıların telif haklarını çalanlara karşı önlem olarak kentlere hayalet sokaklar koyabildiklerini ama denizcilikte güven duygusunu ortadan kaldıracağı için, bunun pek yapılmadığını bildirdi.

Google'ın harita servisinden bir sözcü de, haritalarını hazırlarken yetkili kaynaklara danıştıklarını belirtti.