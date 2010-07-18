-GÜNEY OSETYA LİDERİNİN UÇAĞI ZORUNLU İNDİ HELSİNKİ (A.A) - 18.07.2010 - Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın lideri Eduard Kokoytı'nın uçağı, teknik sorunlar nedeniyle Finlandiya'ya indi. Helsinki havaalanı sözcüsü, uçağın dün güvenli bir şekilde indiğini, onarımının bugün yapıldığını açıkladı. Finlandiya basın-yayın organlarının haberlerinde, uçakta Kokoytı ile birlikte 15 kişinin bulunduğu kaydedildi. Kokoytı'nın, Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıyan birkaç ülkeden ikisi olan Nikaragua ve Venezuela'yı ziyaret için seyahate çıktığı belirtildi. Gürcistan, tek yanlı bağımsızlık ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'da güçlü askeri varlığı bulunan Rusya ile 8 gün süren savaşın ardından, bu iki bölgede kontrolü tamamen yitirmişti.