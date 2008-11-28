Güney, MOSSAD’a çalışıyor iddiası...

'24 bin kişi sorguladım, onun gibisini görmedim'

“2007’de Muhammed el Attar adlı bir Mısırlı genç, Mısır’da İsrail lehine casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Ardından Kanada’da yaşayan üç isim bu kişiyle bağlantılı olarak aynı casusluk olayıyla gündeme geldi.Bu isimler Daniel Levi, Kemal Kosba, Tuncay Bubay. Biri Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir isim, diğeri bu ülkedeki etkin bir Batılı elçiliğin güvenlik sorumlusu iki yetkili tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu üç ismin de Güney’e ait olması olasılığı yüzde 99.9. Yani Güney, Mısır tarafından aranıyor. Güney’in bir dönem Toronto’da aynı evi paylaştığı bir kişi de, Attar ile farklı bir isim altında Güney’in arkadaşı olarak tanıştığını gayet iyi hatırlıyor.”