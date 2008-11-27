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Güney: MİT yasası gereği konuşamam

MİT elemanı olduğu iddia edilen Tuncay Güney, 'Konuşmak için biraz erken. Şu anda konuşup MİT ile karşı karşıya gelmek istemem' dedi

27 Kasım 2008 02:00

MİT elemanı olduğu ileri sürülen Ergenekon'un kara kutusu Tuncay Güney, hakkındaki iddiaları yanıtsız bıraktı. Güney, "MİT elemanı mısınız?" sorusuna "Konuşmak için biraz erken. Şu anda konuşup MİT ile karşı karşıya gelmek istemem" yanıtını verdi.

Güney, çalışmalarını MİT yasası gereği anlatmayı doğru bulmadığını ifade etti. "MİT çok saygı duyduğum bir kurumdur" diyen Güney şunları söyledi:
"Çalışmalarımla Türk demokrasisine katkı sağladığıma inanıyorum. Bu konuda herhangi bir teşekkür görmedim. Saygın bir karşılık görmedim. Bana alçakça saldırıyorlar. Türk halkı adına yaptığım çalışmalarımla Ergenekon'un mafyavari örgütlenmesi ortaya çıktı, ama taşlanan ben oluyorum 

Güney, MİT Kontrterör Merkezi'nde çalışmış

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