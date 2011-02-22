-GÜNEY KUTBU KARBONDİOKSİT SOĞURMASI İNCELENİYOR OSLO (A.A) - 22.02.2011 - İngiliz Güney Kutbu kaşifi Robert Falcon Scott'un (1868-1912) ölümcül son seferinden önce topladığı yosun örnekleri, gelecekteki iklim değişikliklerini anlayabilmek için inceleniyor. "Bryozoan" olarak bilinen deniz yosunları üzerinde yapılan incelemelerin Antarktika'nın son onyıllarda daha çok karbondioksit soğurmaya başladığını gösterdiği ileri sürüldü. Bir uzman grubunun Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmasının sonuçlarına göre, 1901 ve 1911'de Scott tarafından ve 20. yüzyılda başka kaşifler tarafından toplanan kayıtlar, Bryozoan'ların artışında 1990'lardan sonra hızlı bir büyüme görüldüğünü ortaya koydu. Bryozoan'larda daha önce böyle bir artış kaydedilmemişti. Bilim adamları bu ek artışın bryozoan'ların daha fazla karbon soğurduğu anlamına geldiğini söyledi. İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'ndan (British Antarctic Survey -BAS-) David Barnes, "bilim adamları ilk kez Antarktika'daki deniz yaşamında karbondioksit birikmesinin kanıtlarını buldu" dedi. Barnes ayrıca sadece bir türde böyle bir sonuca ulaştıklarını belirterek, daha kesin sonuçlara ulaşabilmek için "Yosun ve yosun hayvancıklarının incelenmesi dışında diğer hayvan ve bitki türlerinde de karbondioksit soğurmasının inceleneceğini" belirtti.