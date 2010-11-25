-GÜNEY KORE, TATBİKATLA KUZEY'E MESAJ VERECEK SEUL (A.A) - 25.11.2010 - Güney Kore, ABD ile bu ay içinde yapacağı ortak askeri tatbikatla Kuzey Kore'ye "açık bir mesaj" vermeyi hedefliyor. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, "ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la yapılan telefon görüşmelerinde, tatbikat aracılığıyla Kuzey Kore'ye son olaylara ilişkin açık bir mesaj verebileceğimizi kararlaştırdık" dedi. Dışişleri Bakanlığından bir başka yetkili de Seul'ün, Pyongyang'a karşı BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı bir dizi önlem üzerinde çalıştığını söyledi. Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasıyla patlak veren gerginliğin ardından ABD'nin nükleer uçak gemisi USS George Washington Kore sularına doğru hareket etmiş, Seul'deki Amerikalı yetkililer geminin, Güney Kore ile pazar günü başlayacak tatbikata katılmak üzere Tokyo'nun güneyindeki bir donanma üssünden yola çıktığını belitmişti. KINAMA VE ÖZÜR TALEBİ Bu arada Güney Kore meclisi, Kuzey Kore'nin saldırısını kınayan bir kararı bugün oy çokluğuyla kabul etti. Parlamentonun bütün üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, milletvekilleri 1'e karşı 261 oyla BM Sözleşmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmaları ihlal eden Kuzey Kore'yi kınayan bir kararı onayladı. Oylamada, 9 milletvekilinin çekimser oy kullandıkları belirtildi. Kararda ayrıca Kuzey Kore'den, saldırıdan dolayı özür dilemesi istendi ve hükümete, Kuzey'in gelecekteki provokasyonlarına karşı sert ve ivedi eyleme geçmesi çağrısında bulunuldu.