Güney Kore'nin Milli Eğitim Bakanı'ndan hatalı soru istifası

Güney Kore’de, üniversiteye giriş sınavlarından sorumlu Eğitim Bakanı, üniversite sınavındaki iki sorunun hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi ve görevinden istifa etti.

Türkiye'deki öğrencilerin deneyimlediği stresli ve yorucu bir üniversiteye hazırlık süreci Güney Kore'de de mevcut.

Öğrencilerin ve ailelerin, bu 10 yıllık hazırlık sürecin ardından sınavdaki iki hatalı soru sebebiyle hem maddi hem manevi anlamda şikayetçi olmasının ardından, durumla ilgili bir açıklama yapıldı.

Görevinden istifa eden Eğitim Bakanı Hwang Woo Yea, televizyonda yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

“Derin bir pişmanlık duyuyorum. Soru hazırlama sürecinin geliştirilmesine yönelik acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayım. Sorunun kaynağını araştıracağım.”