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Dünya

Güney Kore'nin Milli Eğitim Bakanı'ndan hatalı soru istifası

Söz konusu istifa, Türkiye'de öğrenciler için bir kabusa dönüşen TEOG sınavlarını hatırlattı

24 Kasım 2014 16:03

Güney Kore’de, üniversiteye giriş sınavlarından sorumlu Eğitim Bakanı, üniversite sınavındaki iki sorunun hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi ve görevinden istifa etti.

Türkiye'deki öğrencilerin deneyimlediği stresli ve yorucu bir üniversiteye hazırlık süreci Güney Kore'de de mevcut.

Öğrencilerin ve ailelerin, bu 10 yıllık hazırlık sürecin ardından sınavdaki iki hatalı soru sebebiyle hem maddi hem manevi anlamda şikayetçi olmasının ardından, durumla ilgili bir açıklama yapıldı. 

Görevinden istifa eden Eğitim Bakanı Hwang Woo Yea, televizyonda yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

“Derin bir pişmanlık duyuyorum. Soru hazırlama sürecinin geliştirilmesine yönelik acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayım. Sorunun kaynağını araştıracağım.”  

 

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