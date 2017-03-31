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BBC Türkçe

Güney Kore'nin eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasından gözaltında

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan Güney Kore eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye, mahkeme kararıyla gözaltına alındı. Park Geun-hye suçlamaları reddediyor.

31 Mart 2017 02:16

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan Güney Kore eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye, mahkeme kararıyla gözaltına alındı.

Park Geun-hye, bir arkadaşının siyasi imtiyazlar karşılığında şirketlerden para almasına izin vermekle suçlanıyor.

Bu ay içinde görevden alınan eski cumhurbaşkanı iddiaları reddediyor.

Soeul Merkez Bölge Mahkemesi, 9 saatlik duruşma sonrasında Park hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Mahkeme açıklamasında "kanıtların yok edilme riski" olduğu için gözaltı kararı alındığını duyurdu.

Güzey Kore kanunlarına göre, Park Geun-hye, hakkındaki rüşvet, yetkiyi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarını sızdırma suçları incelenirken 20 gün süresince gözaltında tutulabiliyor.

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