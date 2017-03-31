Güney Kore'nin eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasından gözaltında

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan Güney Kore eski cumhurbaşkanı Park Geun-hye, mahkeme kararıyla gözaltına alındı.
Park Geun-hye, bir arkadaşının siyasi imtiyazlar karşılığında şirketlerden para almasına izin vermekle suçlanıyor.
Bu ay içinde görevden alınan eski cumhurbaşkanı iddiaları reddediyor.
Soeul Merkez Bölge Mahkemesi, 9 saatlik duruşma sonrasında Park hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.
Mahkeme açıklamasında "kanıtların yok edilme riski" olduğu için gözaltı kararı alındığını duyurdu.
Güzey Kore kanunlarına göre, Park Geun-hye, hakkındaki rüşvet, yetkiyi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarını sızdırma suçları incelenirken 20 gün süresince gözaltında tutulabiliyor.