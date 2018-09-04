Güney Kore'nin büyüme verileri aşağı yönlü revize edildi

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Güney Kore\'de 2. çeyrek için açıklanan büyüme verileri, nihai verilerle aşağı yönlü revize edildi.

Güney Kore Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın 2. çeyrek döneminde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki döneme göre yüzde 0.6 arttı. İlk açıklanan veride büyümenin yüzde 0.7 olduğu öngörülmüştü.

Yıllık bazda ise, büyüme yüzde 2.9 artıştan yüzde 2.8 artışa revize edildi. Piyasalarda beklenti büyüme oranlarının dönemsel yüzde 0.7, yıllık yüzde 2.9 olarak kalacağı yönündeydi.