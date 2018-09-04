T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Güney Kore'nin büyüme verileri aşağı yönlü revize edildi

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Güney Kore'de 2

04 Eylül 2018 12:07

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Güney Kore\'de 2. çeyrek için açıklanan büyüme verileri, nihai verilerle aşağı yönlü revize edildi.
Güney Kore Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın 2. çeyrek döneminde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki döneme göre yüzde 0.6 arttı. İlk açıklanan veride büyümenin yüzde 0.7 olduğu öngörülmüştü.
Yıllık bazda ise, büyüme yüzde 2.9 artıştan yüzde 2.8 artışa revize edildi. Piyasalarda beklenti büyüme oranlarının dönemsel yüzde 0.7, yıllık yüzde 2.9 olarak kalacağı yönündeydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAGüney KoreGüney Kore Merkez BankasıGSYHYıllıkPiyasalarda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24