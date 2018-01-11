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Ekonomi

Güney Kore'nin açıklaması sonrası Bitcoin'de düşüş

Bitcoin, 12 bin dolar seviyesine inerken, Ripple ve Ethereum da değer kaybetti

11 Ocak 2018 16:42

Güney Kore, sanal para birimlerinin hükümette "büyük kaygılar" yarattığını belirterek, kripto paraları yasaklayacak bir kanun teklifini tartışmaya hazırlanıyor. Güney Kore'den yapılan açıklamalar sonrasında Bitcoin fiyatlarında düşüş yaşandı.

CNN'de yer alan ahbere göre Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kripto paralar kullanılarak yapılan vergi kaçakçılığının da son dönemde büyük artış göstermesi hükümeti harekete geçirdi. Adalet Bakanı Park Sang-ki iç piyasada kriptopara ticaretinin yasaklanmasına ilişkin kendi yasa tasarısını hazırlamasının ardından kısa süre içerisinde diğer bakanlıklarla da konuyu görüşeceği belirtildi.

Ülkede ev hanımlarından öğrencilere oldukça popüler olan Bitcoin diğer ülkelere kıyasla güney Kore'de yüzde 30 daha pahalı. Polis geçen günlerde bazı borsalara da baskın yapmıştı. 

Bakanlık, kripto paralarda 1-2 yıl içerisinde bir balon patlayabilecekken regülasyon konusunda tereddüt etmenin bir anlamı bulunmadığı görüşünü savunuyor. Kanun taslağı hazırlandıktan sonra yasalaşması meclisteki 297 üyenin çoğunluğunun onay vermesi gerekiyor. Uzmanlar bu sürenin aylar, hatta yıllar sürebileceğini belirtiyor. 

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin yüzde 12'lik sert bir düşüş göstererek 12 bin dolar seviyesine indi. Ancak şu saatler itibariyle 13 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

Kripto para piyasasını direkt olarak etkileyen bu haberin ardından Ripple ve Ethereum da değer kaybetti.

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