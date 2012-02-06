-Güney Koreliler nükleer santrale talip ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Sukwoo, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale talip olduklarını, bu ay içinde görüşmelere başlayabileceklerini bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Sukwoo, EÜAŞ ile Güney Kore'nin SK ve KOSEP firmaları arasında Afşin-Elbistan'daki kömür sahaları ve mevcut kömür santrallerinin rehabilitasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imza törenine katıldı. Konuk bakan Hong Sukwoo, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, iki ülkenin birçok alanda stratejik işbirliği içinde olduğunu belirterek, işbirliği seviyesini daha da artırmak istediklerini söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğinde enerji sektörünün büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Sukwoo, Türkiye'nin Afşin-Elbistan'daki kömür sahaları ile mevcut kömür santrallerinin iyileştirilmesinde ülkelerini tercih etmesinin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız da iki ülke arasındaki dostluğun yarım asırdan uzun bir zamandır sürdüğünü anımsatarak, Türkiye ve Güney Kore'nin birçok alanda kader birliğinin bulunduğunu söyledi. Aradaki kader birliğinin ekonomik alanda da devam ettiğini belirten Bakan Yıldız, ''İki ülke arasındaki ticari işbirliği daha önce çok defa söz konusu oldu. Bunlardan biri de Irak'ta TPAO ile KOGAZ'ın kazandığı ihaleydi. İşbirliğimiz bu sefer yerli kaynaklarımızdan olan kömürün daha verimli üretilmesi ve işlenmesi için gerçekleşecek. Birbirini her konuda gayet iyi anlayan iki ülkenin işbirlikleri bundan sonra da devam edecek'' dedi. -''Görüşmeler bu ay içinde başlayacak''- Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki bakana, ilk olarak ''Sinop'ta yapılması planlanan Nükleer güç santraline Güney Kore talip mi?'' sorusu yöneltildi. Bu soru üzerine Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Sukwoo, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer güç santraliyle ilgilendiklerini belirterek, ''Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale talibiz. Bu ay içinde görüşmelere başlayabilir'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız ise Güney Kore ile daha önceden esaslar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, bazı konularda anlaşıldığını, anlaşma sağlanamayan konularda ise görüşmelerin bu ay içinde yürütüleceğini söyledi. Güney Kore'nin nükleer güç santraline talip olmasının Japonya ile görüşmelerin sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayan Bakan Yıldız, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin nükleer konusundaki kararlılığı devam ediyor. İki değil üç santral yapıp ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Doğalgaz sıkıntısının yaşadığı ve doğalgazda dışa bağımlılığımızın devam ettiği bu dönemde hem nükleer güç santrali hem de kömür gibi yerli kaynakların kullanılması daha da önem kazanıyor.'' -''Dış kaynaklı problem olmazsa sorun yaşanmaz''- Başka bir basın mensubunun, ''Havaların daha da soğuması halinde doğalgaz arzında sorun yaşanır mı?'' sorusu üzerine Bakan Yıldız, son 42 yılın en soğuk kışının yaşandığını belirterek, Türkiye gibi komşularının da bundan etkilendiğini söyledi. Aşırı soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığını bunun da gaz basıncını olumsuz etkilediğini belirten Yıldız, ''Ülkemizde de gaz basıncının düştüğü durumlar yaşadık ama bundan hiçbir zaman konutlar ve sanayi kuruluşları etkilenmedi. Zaten bu konuda kamuoyunu bilgilendiriyoruz. İleri günlerde de yurt dışından kaynaklı problem çıkmazsa sorun yaşamayacağımızı öngörüyorum'' diye konuştu.