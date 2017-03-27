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BBC Türkçe

Güney Koreli savcılar eski devlet başkanı için 'yakalama kararı' isteyecek

Karar çıkarsa Park, 20 gün gözaltına tutulabilir

27 Mart 2017 10:10

Güney Koreli savcılar, yolsuzluk skandalı kapsamında geçen hafta ifadesi alınan eski Güney Kore devlet başkanı Park Geun-hye için yakalama emri çıkarılmasını isteyecek.

Savcılar yakalama emrinin yasalarla uyumlu olduğu sonucuna vardıklarını ve emrin çıkarılmasını talep edeceklerini açıkladı.

Reuters'a göre karar çıkarılması halinde, Park'ın büyük şirketlerden rüşvet aldığına dair soruşturma sürerken, eski devlet başkanı 20 gün gözaltında tutulabilecek.

Bu süre sonunda savcılar Park aleyhinde dava açmak zorunda.

Mahkemenin yakalama kararını çıkarması halinde Park, soruşturma süresince gözaltında tutulan 3. eski Güney Kore lideri olacak.

10 Mart'ta görevden alınmış

Yargı tarafından görevden alınan ilk Güney Kore lideri olan Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil ile yolsuzluk skandalına karışmakla suçlanıyor.

Choi, Park ile yakın ilişkisini kullanarak bazı şirketleri kendi kontrolündeki sivil toplum kuruluşlarına milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamakla itham ediliyor.

Choi'nin kabul edilemez miktarda resmi belgeye erişmesini sağlamakla suçlanan Park ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

65 yaşındaki Park, geçen hafta suçlamalara yönelik olarak ifade vermiş, sorgualama 14 saat sürmüştü.

Şu an Park'a yakın isimlerden Hwang Kyo-ahn Devlet Başkanı olarak görev yaparken, yeni seçimlerin 9 Mayıs'ta düzenlenmesi bekleniyor.

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