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Dünya

Güney Koreli heyet, Kuzey Kore lideriyle görüştü

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarıyla başlayan temaslarının ardından yeni bir gelişme yaşandı

05 Mart 2018 16:41

Kore yarımadasında Güney Kore’nin ev sahipliği yaptığı PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunlarıyla başlayan temaslarının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Güney Koreli heyet Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

Sputnik'in Reuters ajansından aktardığına göre 2 günlük resmi ziyaret için Kuzey Kore’ye giden 10 kişilik Güney Koreli heyet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. Böylece bu 10 kişi, Kim ile görüşen ilk Güney Koreli yetkililer olarak tarihe geçti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı konutu Mavi Saray’dan yapılan açıklama göre Ulusal Güvenlik Ofisi’nin başındaki Chung Eui-yong’un başkanlık ettiği heyet bugün erken saatlerde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a vardı ve Kim ile çalışma yemeğine katıldı.

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