Güney Koreli askerlerin cenaze töreni

T24- Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki Yeonpyong adasına yaptığı saldırıda ölen iki denizci devlet töreniyle toprağa verildi.

Ülke çapında yayınlanan cenaze töreninde bir konuşma yapan, denizcilerin komutanı saldırının intikamının "bin katıyla alınacağını" söyledi.

Kore Savaşı'ndan bu yana taraflar arasında patlak veren en ciddi çatışma ardından gerilim dorukta.

Saldırı karşısında pasif kaldığı eleştirileri üzerine Güney Kore savunma bakanı istifa etti.

Kuzey Kore, ilk ateşin Güney Kore'den geldiğini söylüyor.

Pyongyang'a göre Güney Kore, bölgedeki askeri tatbikat sırasında Kuzey Kore karasularına ateş etti.

Güney Kore, çatışmanın yaşandığı Yeonpyeong ve yakınlardaki başka bir adada asker sayısını artırmış, benzeri olaylarda farklı tutum sergileyeceğini duyurmuştu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı, "Kore yarımadasında, sorumsuz unsurların, Kuzey Kore'yi hedef alan pervasız planları nedeniyle adım adım savaşın eşiğine geliniyor" dedi.

Pyongyang, "Güney'deki savaş kışkırtıcılarının herhangi bir askeri tahrikine, hiç tereddüt etmeden karşılık vereceğini duyurmuştu.

Saldırıdan önce planlanmış olmasına rağmen, dört gün sürecek tatbikatın, Kuzey Kore'nin başlıca müttefiki Çin'i de rahatsız ettiği öne sürülüyor.

Bununla birlikte Çin, son gerilimde taraf olmaktan kaçınmış ve iki ülkeye de itidal çağrısında bulunmuştu.

Tatbikatın yapılacağı tartışmalı Batı sınır hattında geçmişte de iki ülke arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Mart ayında bölgede bir Güney Kore gemisinin batması sonucu 46 asker öldü.

Uluslararası bir heyet, yaptığı soruşturmada geminin Kuzey Kore tarafından batırıldığı sonucu vardı.

Kuzey Kore bu suçlamayı reddetti.

Bu olayın ardından, 1950-53 Kore savaşından sonra hala ateşkes anlaşması imzalamayan iki ülke arasındaki ilişkiler daha da gerginleşti.