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Dünya

Güney Kore'den yeni tatbikat SEUL (A.A)

26 Ocak 2012 16:54

-Güney Kore'den yeni tatbikat SEUL (A.A) - 26.01.2012 - Güney Kore, 2010 yılında Kuzey Kore'nin saldırısına uğrayan Yeonpyeong Adası'nda gerçek top mermileri kullanarak tatbikat başlattı.    Güney Kore Savunma Bakanlığı, Yeonpyeong ve yakınlarındaki Baengnyeong adalarında bulunan deniz birliklerinin iki saat süren tatbikat sırasında Kuzey Kore ile deniz sınırı yakınlarına top ateşi açtığını söyledi.  Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatın rutin eğitim etkinliklerinin bir parçası olduğunu ve Kuzey Kore'nin şüphe uyandıran askeri eylemleriyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.  Kuzey Kore ise, lideri King Jong Il'in Aralık ayında ölümünden bu yana Güney Kore'nin düzenlediği ilk tatbikata şiddetli tepki gösterdi.  Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı, Güney Koreliler'i "savaş ateşini yakmakla" suçladı.  Güney Kore, 23 Kasım 2010'da Yeonpyeong Adası'nda topçu eğitimi yapmış, Kuzey Kore de bu eğitimi gerekçe göstererek adayı bombalamıştı. Bombardımanda 4 kişi yaşamını yitirmişti. 

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