Güney Kore'den Manisalı Kore gazilerine vefa

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- GÜNEY Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo, 67 yıl önce Kore Savaşı\'na katılan Manisalı Kore gazileriyle bir araya gelerek, hem teşekkür etti hem de asker heykeli ile çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi\'ne üye 10 Kore gazisi, Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo\'nun davetiyle düzenlenen yemekte buluştu. Bir restoranda düzenlenen yemeğe Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Hong Mo Koo\'nun yanı sıra Ege Ordu Komutanlığı\'ndan Personel Albay Recai Gedik, Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım ve gazi yakınları katıldı.

\'DİZLERİMİZİN ÜZERİNE ÇÖKTÜĞÜMÜZ ANDA KARDEŞLERİMİZ VARDI\'

Yemek öncesi konuşan Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo, katılımlarından dolayı tüm gazi ve yakınlarına teşekkür ederek, \"67 yıl önce bizim ülkemizde çok büyük belalar ve çok büyük gözyaşları vardı. Bizim dizlerimizin üzerine çöktüğümüz en zor zamanımızda yanımızda bir kardeşimiz vardı. O zamanki kardeşlerimiz şu anda bizimle beraberler. Bizim ülkemizin geleceği, demokrasimiz ve ötesinde bizim varlığımız için kan ve ter döken başta şehitlerimiz olmak üzere şu anda aramızda bulunan kıymetli gazilerimize ve onların değerli ailelerine şükranlarımı arz ediyorum. Şu anda hala Kore\'nin dağlarında henüz naaşlarına ulaşamadığımız birçok ülkenin şehitleri yatıyor. Buraya gelmeden önce Kore Silahlı Kuvvetleri\'nin 3 şehidinin naaşını tespit ettik. Bu 3 şehidimizin cenaze törenlerini tam 67 yıl sonra yaparak, Türkiye\'ye yola çıktık. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce askerini değişik zamanlarda Güney Kore\'ye göndermiş, 3 yıllık savaş sürecinde ve sonrasında ülkemizin barışı koruması için bizimle olmaya devam etmiştir. Kore harbi esnasında 724 şehidimizi bizim geleceğimiz ve demokrasimiz için verdiniz. Biz, dün Ankara\'daki programımız esnasında Kore\'de savaşanlar anıtına giderek şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimizi tekrardan saygıyla andık. Sizin bizim için göstermiş olduğunuz emekleri ve gayretleri hiçbir zaman unutmayacağız. Sizin zor gününüzde biz de sizin yanınızda olacağız\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hong Mo Koo, Kore Gazisi Mehmet Gül\'e Güney Kore Madalyası takdim etti. Korgeneral Koo, 10 kore gazisine de asker heykeli ile çeşitli hediyeler verdi. Yemeğin ardından Korgeneral Koo ve beraberindeki Güney Koreli askeri heyet, Kore gazileri ile sohbet etti.

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